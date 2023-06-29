5 Manfaat Konsumsi Daging Kambing, Asal Jangan Kebanyakan Ya!

KAMBING merupakan salah satu hewan yang biasa dikurbankan saat Idul Adha. Setelah disembelih, daging kambing ini pun dibagikan ke masyarakat sekitar terutama yang kurang mampu.

Tapi, banyak orang yang masih menganggap daging ini bisa mengakibatkan kolesterol, dan penyebab hipertensi. Padahal, daging kambing memiliki banyak manfaat dan malah sehat jika dikonsumsi dalam batas wajar.

Lantas, apa saja kandungan nutrisi yang ada dalam daging kambing? Berikut ulasannya seperti dilansir Antara dari Healthline.

Sumber protein

Daging kambing merupakan sumber protein yang bagus, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan otot. Setiap 85 gram daging kambing, setidaknya terdapat 23 gram protein.

Vitamin B12

Daging kambing merupakan sumber vitamin B12 yang baik. Vitamin B12 (juga dikenal sebagai cobalamin) merupakan nutrisi penting yang memainkan banyak peran dalam tubuh, termasuk produksi energi dalam sel, sintesis DNA, fungsi sel saraf dan pembentukan sel darah merah.

BACA JUGA: 5 Manfaat Ikan Shisamo yang Viral karena Dimakan Cipung

Rendah lemak dan lemak jenuh

Daging kambing memiliki kandungan lemak dan lemak jenuh yang rendah. Daging kambing juga merupakan sumber protein yang bagus dengan jumlah kalori yang lebih sedikit, yaitu 122 kalori. Oleh karena itu, daging kambing akan bermanfaat terlebih bagi orang yang ingin menurunkan berat badan.

Daging kambing memiliki sekitar 1 gram lemak jenuh per 3 ons (85 gram), yang lebih rendah dari beberapa daging lainnya. Daging sapi tanpa lemak juga rendah lemak jenuhnya, dengan sekitar 2 gram dalam ukuran porsi yang sama, sedangkan beberapa potongan daging merah mengandung lebih banyak.