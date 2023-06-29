Resep Tengkleng kambing yang Nikmat dan Menggoyang Lidah

DOYAN makan kambing? Memang daging kambing memiliki banyak manfaat bagi tubuh, salah satunya yakni menambah stamina. Tidak hanya dagingnya, tulangnya pun bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu.

Nah, salah satu masakan kambing yang banyak dibuat adalah tengkleng kambing. Tengkleng merupakan makanan semacam gulai kambing tetapi kuahnya tidak memakai santan.

Isi tengkleng pun biasanya adalah tulang belulang kambing dengan sedikit daging yang menempel, bersama dengan sate usus, sate jerohan, otak dan organ-organ lain seperti mata, telinga, pipi, kaki dan lain-lain.

Nah, berikut resep membuat Tengkleng kambing seperti dikutip Antara dari buku "Inspirational Ideas for Home Cooking ala Xander’s Kitchen" yang ditulis oleh Junita.

Bahan:

750 gram iga kambing

1 batang kayu manis ukuran kecil