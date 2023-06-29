Sasa Santan Omega 3, Rahasia Hidangan Sehat Idul Adha di Rumah

JAKARTA - Mengolah daging kurban menjadi hidangan sehat Idul Adha di rumah sejatinya tak begitu sulit. Banyak olahan makanan yang bisa dibuat dengan rasa nikmat, tetapi juga tetap sehat dan dapat meminimalisir risiko terkena penyakit.

Biasanya, daging kurban di Indonesia menggunakan daging sapi, kambing, ataupun domba. Bahan-bahan utama ini disebut juga ke dalam kelompok daging merah. Tak sedikit yang menganggap mengonsumsi daging merah dapat membahayakan kesehatan.

Padahal, jika mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup, daging merah dapat mendatangkan banyak manfaat, lho. Hal ini karena daging merah merupakan sumber protein yang berperan penting bagi tubuh.

Namun, sebaiknya jangan mengonsumsi daging merah dalam jumlah banyak, sebab akan membahayakan kesehatan. Studi JAMA Internal Medicine 2012 mencatat, konsumsi daging merah dalam jumlah berlebih akan meningkatkan risiko penyakit jantung.