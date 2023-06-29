Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sasa Santan Omega 3, Rahasia Hidangan Sehat Idul Adha di Rumah

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:00 WIB
Sasa Santan Omega 3, Rahasia Hidangan Sehat Idul Adha di Rumah
Sasa Santan Omega 3 (Foto: Dok Youtube Sasa Melezatkan)
A
A
A

JAKARTA - Mengolah daging kurban menjadi hidangan sehat Idul Adha di rumah sejatinya tak begitu sulit. Banyak olahan makanan yang bisa dibuat dengan rasa nikmat, tetapi juga tetap sehat dan dapat meminimalisir risiko terkena penyakit.

Biasanya, daging kurban di Indonesia menggunakan daging sapi, kambing, ataupun domba. Bahan-bahan utama ini disebut juga ke dalam kelompok daging merah. Tak sedikit yang menganggap mengonsumsi daging merah dapat membahayakan kesehatan.

 BACA JUGA:

Padahal, jika mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup, daging merah dapat mendatangkan banyak manfaat, lho. Hal ini karena daging merah merupakan sumber protein yang berperan penting bagi tubuh.

Namun, sebaiknya jangan mengonsumsi daging merah dalam jumlah banyak, sebab akan membahayakan kesehatan. Studi JAMA Internal Medicine 2012 mencatat, konsumsi daging merah dalam jumlah berlebih akan meningkatkan risiko penyakit jantung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/11/3176264//ilustrasi_pbb_p2-yqzb_large.jpg
Aturan Baru: PBB-P2 di Jakarta Bisa Dikurangi Hingga 100% untuk Objek Tertentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement