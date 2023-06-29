Pamela Safitri Tampil Aduhai Pakai Jumpsuit di Pantai, Netizen Auto Zoom!

PAMELA Safitri rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen di media sosial. Terbaru, Pamela Safitri tampil seksi pamer body aduhai di pantai. Seperti apa potretnya?

Pamela Safitri membagikan momen liburan di Bali ke Instagram pribadinya, @pamelaaasafitriduoserigala. Dalam foto yang dibagikan, Pamela Safitri tampak sedang jalan-jalan di pantai.

Pedangdut berusia 30 tahun tersebut mengenakan jumpsuit berwarna hijau mint. Body aduhainya tampak jelas terlihat karena Pamela berpose berdiri menyamping.

Penampilan Pamela Semakin seksi dengan dada yang terekspos dari samping. Pamela seperti tetap ingin menonjolkan 'aset'nya tersebut untuk memberikan kesan seksi.

Pada slide berikutnya, angle foto diambil dari belakang. Tampak Pamela berpose dengan rambut panjang tergerai tertiup angin pantai.