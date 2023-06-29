Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pamela Safitri Tampil Aduhai Pakai Jumpsuit di Pantai, Netizen Auto Zoom!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |00:06 WIB
Pamela Safitri Tampil Aduhai Pakai Jumpsuit di Pantai, Netizen Auto Zoom!
Pamela Safitri (Foto : Instagram/@pamelasafitriduoserigala)
A
A
A

PAMELA Safitri rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen di media sosial. Terbaru, Pamela Safitri tampil seksi pamer body aduhai di pantai. Seperti apa potretnya?

Pamela Safitri membagikan momen liburan di Bali ke Instagram pribadinya, @pamelaaasafitriduoserigala. Dalam foto yang dibagikan, Pamela Safitri tampak sedang jalan-jalan di pantai.

Pamela Safitri

Pedangdut berusia 30 tahun tersebut mengenakan jumpsuit berwarna hijau mint. Body aduhainya tampak jelas terlihat karena Pamela berpose berdiri menyamping.

Penampilan Pamela Semakin seksi dengan dada yang terekspos dari samping. Pamela seperti tetap ingin menonjolkan 'aset'nya tersebut untuk memberikan kesan seksi.

Pamela Safitri

Pada slide berikutnya, angle foto diambil dari belakang. Tampak Pamela berpose dengan rambut panjang tergerai tertiup angin pantai.

Halaman:
1 2
      
