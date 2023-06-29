Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Rosamaria Montibeller, Tampilan Eksotisnya Sungguh Menggoda

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:11 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Rosamaria Montibeller, Tampilan Eksotisnya Sungguh Menggoda
Rosamaria Montibeller. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET voli cantik Rosamaria Montibeller merupakan pemain bola voli asal Brasil. Perempuan kelahiran 9 April 1994 ini sebenarnya merupakan keturunan Italia, tapi dia lebih memilih Brasil sebagai tempat bernaungnya.

Dia biasanya bermain sebagai opposite Spiker dan terkadang sebagai wing spiker. Dia memenangkan medali perak saat melakukan penampilan debutnya di Olimpiade mewakili Brasil di Olimpiade Musim Panas.

Selain penampilannya di dalam lapangan, aksinya di luar lapangan juga mencuri perhatian. Nah, berikut beberapa penampilan Rosamaria seperti dilansir dari akun Instagram miliknya, rosamariaoficial.

Kemeja Putih

Rosamaria Montibeller

Rosamaria nampak berada di sebuah balkon gedung. Duduk di beanbag, penampilannya pun memukau dengan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam.

Dia pun memilih sneakers putih agar penampilannya terlihat lebih sporty. Tidak lupa, dia menggunakan kacamata hitam untuk menyempurnakan tampilannya.

Dress Seksi

Rosamaria Montibeller

Kali ini, Rosamaria nampak menggunakan dress super seksi yang memperlihatkan kaki jenjang serta punggung mulusnya. Dress hitam tersebut nampak hanya menutupi bagian kanan Rosamaria, sementara bagian kirinya dia biarkan terbuka.

Dress tersebut pun memiliki belahan tinggi hingga ke pinggulnya, sehingga paha mulusnya pun terekspos. Rosamaria mempermanis penampilan dengan sepatu stileto, yang membuat kaki jenjangannya semakin seksi.

Halaman:
1 2 3
      
