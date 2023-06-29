Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Busana Idul Adha Keluarga Sultan Andara, Serba Hijau Neon NCT Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:05 WIB
Gaya Busana Idul Adha Keluarga Sultan Andara, Serba Hijau Neon NCT Banget!
Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
HARI Raya Idul Adha 2023  jatuh pada hari ini, dirayakan oleh seluruh umat Muslim, termasuk keluarga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, para netizen pun menantikan apa outfit Lebaran dari keluarga pasangan artis ini. Mengingat Nagita, termasuk salah satu sosok selebriti yang selalu menyiapkan pakaian terbaik di hari-hari besar, tak terkecuali ketika perayaan Idul Adha.

Idul Adha tahun ini, ternyata Nagita memilih busana warna hijau neon. Melalui foto di akun Instagram miliknya, terlihat Mama Gigi tampil cantik memakai atasan warna hijau dengan material organza yang memberi kesan mewah.

 BACA JUGA:

Bukan hanya material kain yang mewah, terlihat di bagian depan baju Nagita juga dihiasi detail aksen payet dan bordir. Atasan hijau neon tersebut dipasangkan ibunda Rafathar dan Rayyanza tersebut dengan celana hitam.

(Foto: Instagram @raffinagita1717) 

Nah untuk gaya rambut, khas mama Gigi yang simpel, rambut panjangnya hanya dikuncir setengah, menambah kecantikan wajah cantiknya yang dipulas makeup natural dengan sentuhan lipstik warna merah.

Halaman:
1 2
      
