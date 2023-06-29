Gaya Busana Idul Adha Keluarga Sultan Andara, Serba Hijau Neon NCT Banget!

HARI Raya Idul Adha 2023 jatuh pada hari ini, dirayakan oleh seluruh umat Muslim, termasuk keluarga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, para netizen pun menantikan apa outfit Lebaran dari keluarga pasangan artis ini. Mengingat Nagita, termasuk salah satu sosok selebriti yang selalu menyiapkan pakaian terbaik di hari-hari besar, tak terkecuali ketika perayaan Idul Adha.

Idul Adha tahun ini, ternyata Nagita memilih busana warna hijau neon. Melalui foto di akun Instagram miliknya, terlihat Mama Gigi tampil cantik memakai atasan warna hijau dengan material organza yang memberi kesan mewah.

Bukan hanya material kain yang mewah, terlihat di bagian depan baju Nagita juga dihiasi detail aksen payet dan bordir. Atasan hijau neon tersebut dipasangkan ibunda Rafathar dan Rayyanza tersebut dengan celana hitam.

(Foto: Instagram @raffinagita1717)

Nah untuk gaya rambut, khas mama Gigi yang simpel, rambut panjangnya hanya dikuncir setengah, menambah kecantikan wajah cantiknya yang dipulas makeup natural dengan sentuhan lipstik warna merah.