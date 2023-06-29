Potret Enzy Storia Rayakan Idul Adha di Amerika, Modis Pakai Tunik

IDUL Adha tahun ini terasa begitu berbeda bagi model dan presenter terkenal Enzy Storia. Pasalnya, di lebaran Haji kali ini ia sudah berganti status dengan baru saja menjadi istri dari Molen Kasetra.

Selain status baru, Enzy juga merayakan Idul Adha tahun ini bukan di Jakarta, melainkan di Amerika Serikat tempat ia dan Molen bermukim. Momen Idul Adha di Amerika Serikat tahun ini, Enzy bagikan di laman Instagram Story pribadinya, bersama sang suami, Enzy menjalani shalat Eid di Islamic Center of Washington DC.

Terlihat dalam foto, outfit nuansa putih jadi pilihan Enzy dan Molen untuk busana Lebaran kali ini. Enzy tampil anggun memakai tunic motif warna putih yang dipadukan dengan flat shoes hitam, dengan kacamata dan shoulder bag warna hitam sebagai aksesori, serta rambut yang ditata half-up do.

(Foto: Instagram @enzystoria)