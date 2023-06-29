Potret Krisdayanti Rayakan Idul Adha, Elegan dengan Outfit Putih Glossy Rancangan Desainer

PERAYAAN Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Kamis (29/6/2023) disambut umat Muslim, tak terkecuali oleh diva papan atas, Krisdayanti sekeluarga.

Momen KD- begitu ia akrab disapa merayakan Idul Adha hari ini, dibagikan sedikit oleh anggota dewan tersebut lewat akun sosial media miliknya.

Melalui akun Instagram pribadinya, @krisdayantilemos, Kamis (29/6/2023) KD membagikan potret dirinya saat hendak berangkat menjalani sholat Ied bersama sang suami, Raul Lemos dan sang putra, Kellen Lemos.

Tampak dalam foto, untuk outfit Idul Adha tahun ini, Krisdayanti sekeluarga kompak mengenakan outfit serba putih beraksen glossy untuk tampilan lebih elegan dan mewah. KD tampak elegan dalam balutan busana Muslim two-piece, blus lengan panjang dan celana wide-leg dipadu long outer dan kerudung berwarna senada.

Sementara suami dan sang anak, kompak memakai kemeja koko dipadukan dengan celana panjang hitam dan putih.