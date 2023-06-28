Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Vitiligo Sedunia, Vitiligan Sebar Surat Cinta Isinya Pesan Edukatif

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:29 WIB
Hari Vitiligo Sedunia, Vitiligan Sebar Surat Cinta Isinya Pesan Edukatif
Peringati Hari Vitiligo Sedunia dengan Surat Cinta Berisi Pesan Edukasi (Foto: ist)
A
A
A

HARI Vitiligo Sedunia dirayakan pada 25 Juni setiap tahunnya. Di momen spesial ini, orang dengan vitiligo atau biasa disebut vitiligan melakukan aksi 'Selflove Movement' yang mencuri perhatian.

Adalah membuat sejumlah surat cinta untuk masyarakat. Pesan di dalam surat cinta itu berisikan pernyataan edukatif, termasuk mengklarifikasi beberapa stigma yang diberikan kepada vitiligan.

Hari Vitiligo Sedunia

Tema dari aksi ini adalah 'Small Movement for Big Movement'. Dilakukan oleh teman-teman vitiligan dari Jabodetabek.

"Gerakan ini menjadi aktivitas pertama kali yang dilaksanakan setelah 3 tahun program diluncurkan," ungkap Ron Pirolo selaku Founder dan Direktur PT Regenesis Indonesia, menurut keterangan resmi yang diterima MNC Portal, belum lama ini.

Hari Vitiligo Sedunia

Lebih lanjut soal isi surat cintanya, dijelaskan Gita Yohanna Thomdean selaku Corporate Brand Manager Regenesis, surat itu berisi pernyataan edukatif terkait dengan penyakit vitiligo.

Selain itu, lewat surat cinta ini ditekankan bahwa vitiligo bukanlah penyakit menular atau penyakit kutukan seperti stigma masyarakat.

"Dengan menyebarkan surat cinta ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami apa itu vitiligo dan dengan begitu mereka bisa menjadi support system yang baik bagi vitiligan," ungkap Gita.

"Pada akhirnya, tidak ada lagi diskriminasi bagi para vitiligan. Itu harapan terbesar dengan adanya aksi sebar surat cinta ini," tambahnya.

Hari Vitiligo Sedunia

Liana, seorang vitiligan yang juga makeup artist profesional bercerita kalau lewat aksi semacam ini, bukan hanya berdampak pada orang lain bahwa mereka semakin tahu soal vitiligo. Tapi, lebih dari itu, aksi bikin surat cinta ini jadi penyemangat dirinya sendiri.

"Ya, dengan adanya aksi Selflove Movement ini sangat memberi penyemangat, karena bagian dari bentuk perhatian kepada para vitiligan," ucap Liana.

Di sisi lain, Salindri Sanggita mengaku terharu bisa merayakan Hari Vitiligo Sedunia dengan cara edukatif seperti ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3016985/kisah-eks-pegawai-bank-yang-akhirnya-bisa-keluar-dari-hutang-berkat-madu-HrpA3JuA9G.jpg
Kisah Eks Pegawai Bank yang Akhirnya Bisa Keluar dari Hutang Berkat Madu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012363/profil-dokter-rinal-duhri-dokter-berhati-emas-yang-rela-dibayar-seikhlasnya-w0VVcxd5lf.jpg
Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009700/potret-balita-tertidur-di-gerobak-demi-temani-sang-ibu-berjualan-8gLOlCnoJK.jpg
Potret Balita Tertidur di Gerobak Demi Temani Sang Ibu Berjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009688/turuti-ngidam-unik-istri-suami-rela-beli-siomay-wajib-pakai-tas-cantik-u0R9c2hUF1.jpg
Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009291/viral-aksi-heroik-2-penyiar-radio-mnc-trijaya-fm-sukses-gagalkan-pendengar-ingin-habisi-nyawa-sendiri-IdMJgeEjxH.jpg
Viral Aksi Heroik 2 Penyiar Radio MNC Trijaya FM, Sukses Gagalkan Pendengar Ingin Habisi Nyawa Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007380/kisah-adit-bocah-smp-rawat-orangtuanya-yang-sakit-dengan-atap-rumah-roboh-e5nr1x9co0.jpg
Kisah Adit, Bocah SMP Rawat Orangtuanya yang Sakit dengan Atap Rumah Roboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement