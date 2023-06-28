Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bersih-Bersih Rumah Jadi Makin Hemat dengan Paladin! Dapatkan Diskon s.d 66% + Gratis Ongkir di AladinMall!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |11:56 WIB
Bersih-Bersih Rumah Jadi Makin Hemat dengan Paladin! Dapatkan Diskon s.d 66% + Gratis Ongkir di AladinMall!
AladinMall by Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
Bentar lagi Idul Adha nih! Waktunya siap-siap untuk membersihkan rumah guna menyambut hari raya. Nah, biar pengeluaran nggak membengkak, mending Anda beli alat kebersihannya di AladinMall saja.

Soalnya, lagi ada diskon hingga 66% dari Paladin nih. Nah, mumpung baru gajian, yuk borong semua keperluan Anda dan nikmati sensasi #BukanGajianBiasa karena belanja jadi sehemat dan se-happy itu!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli!

Softener Pelembut Pewangi Pakaian Laundry Prokleen 800 ml - Sweet Heart

Prokleen merupakan pelembut dan pewangi pakaian yang dapat menjaga kesegaran pakaian dan melindungi kulit dari iritasi. Pakaian untuk Idul Adha pun jadi wangi sepanjang hari! Dapatkan produk ini seharga Rp14.950 saja dari Rp25.000.

Sabun Cuci Piring Dish Washing Prokleen 500ML Konsentrat

