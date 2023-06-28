Apa yang Dimaksud dengan Mahasiswa Kunang Kunang

APA yang dimaksud dengan mahasiswa kunang kunang menarik untuk dibahas. Memasuki dunia perkuliahan ada banyak istilah atau julukan baru yang jarang diketahui.

BACA JUGA: Dedikasi Mahasiswa Universitas Bakrie Mengabdi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Beberapa istilah yang kerap populer itu antara lain ada kura-kura (kuliah-rapat-kuliah-rapat). Singkatan ini merujuk pada mahasiswa yang aktif dalam hal organisasi.

Biasanya, anak-anak organisasi seperti ini sangat identik dengan melakukan rapat yang hampir setiap hari setelah jam kuliah selesai.

Dilansir berbagai sumber, ada juga mahasiswa kupu-kupu (Kuliah-pulang-kuliah-pulang). Istilah ini merujuk pada mahasiswa yang cukup anti sosial dengan kehidupan kampus. Biasanya mahasiswa seperti ini akan memilih untuk langsung pulang ke rumah ataupun ke kos setelah jam kuliah selesai.

Selain kedua istilah tersebut, ada pula istilah lainnya yakni mahasiswa kunang-kunang.

Mahasiswa kunang-kunang (Kuliah-nangkring-kuliah-nangkring) ini merujuk pada yang tidak aktif organisasi namun tidak pula anti sosial.