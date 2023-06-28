Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa yang Dimaksud dengan Mahasiswa Kunang Kunang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |09:31 WIB
Apa yang Dimaksud dengan Mahasiswa Kunang Kunang
Ilustrasi (Foto:Freepik)
APA yang dimaksud dengan mahasiswa kunang kunang menarik untuk dibahas. Memasuki dunia perkuliahan ada banyak istilah atau julukan baru yang jarang diketahui.

Beberapa istilah yang kerap populer itu antara lain ada kura-kura (kuliah-rapat-kuliah-rapat). Singkatan ini merujuk pada mahasiswa yang aktif dalam hal organisasi.

Biasanya, anak-anak organisasi seperti ini sangat identik dengan melakukan rapat yang hampir setiap hari setelah jam kuliah selesai.

Dilansir berbagai sumber, ada juga mahasiswa kupu-kupu (Kuliah-pulang-kuliah-pulang). Istilah ini merujuk pada mahasiswa yang cukup anti sosial dengan kehidupan kampus. Biasanya mahasiswa seperti ini akan memilih untuk langsung pulang ke rumah ataupun ke kos setelah jam kuliah selesai.

Selain kedua istilah tersebut, ada pula istilah lainnya yakni mahasiswa kunang-kunang.

Mahasiswa kunang-kunang (Kuliah-nangkring-kuliah-nangkring) ini merujuk pada  yang tidak aktif organisasi namun tidak pula anti sosial.

