Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 29 Juni: Capricorn Jangan Defensif, Pisces Waktunya Bermain dan Liburan!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 29 Juni: Capricorn Jangan Defensif, Pisces Waktunya Bermain dan Liburan!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa kata tanda zodiakmu seputar peruntungan Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari Your Tango, intip ramalan umum zodiak hari ini untuk pemilik tanda Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Capricorn: Hari ini pintu akses untuk para Capricorn memperoleh informasi baru terbuka luas, sehingga bisa memberikan ide yang lebih baik. Selain itu, di hari ini juga Anda akan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur dengan teman-teman. Hindari bersikap defensif atau mengabaikan kritik yang membangun.

2. Aquarius: Jangan bermalas-malasan hari ini, karena ada banyak pekerjaan di depan yang menanti di depan untuk para Aquarius, jadi singsingkan lengan bajumu dan mulailah bekerja! Tapi hati-hati, hindari rasa puas diri berlebihan atau menolak perubahan.

3. Pisces: Mengingat para Pisces sudah sangat bekerja keras, maka hari ini, sekarang saatnya Anda untuk bermain-main menyenangkan diri sendiri. Kalau perlu, ambil cuti atau waktu liburan yang memang layak Anda terima.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement