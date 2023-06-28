Ramalan Zodiak 29 Juni: Capricorn Jangan Defensif, Pisces Waktunya Bermain dan Liburan!

SEPERTI apa kata tanda zodiakmu seputar peruntungan Anda di tengah pekan ini? Dilansir dari Your Tango, intip ramalan umum zodiak hari ini untuk pemilik tanda Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Capricorn: Hari ini pintu akses untuk para Capricorn memperoleh informasi baru terbuka luas, sehingga bisa memberikan ide yang lebih baik. Selain itu, di hari ini juga Anda akan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan jujur dengan teman-teman. Hindari bersikap defensif atau mengabaikan kritik yang membangun.

2. Aquarius: Jangan bermalas-malasan hari ini, karena ada banyak pekerjaan di depan yang menanti di depan untuk para Aquarius, jadi singsingkan lengan bajumu dan mulailah bekerja! Tapi hati-hati, hindari rasa puas diri berlebihan atau menolak perubahan.

3. Pisces: Mengingat para Pisces sudah sangat bekerja keras, maka hari ini, sekarang saatnya Anda untuk bermain-main menyenangkan diri sendiri. Kalau perlu, ambil cuti atau waktu liburan yang memang layak Anda terima.

(Rizky Pradita Ananda)