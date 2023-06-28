Awet Muda, Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia Setengah Abad

SEBAGIAN wanita mungkin sudah menjadikan skincare sebagai bagian dari rutinitasnya sejak usia belasan tahun. Tapi hal ini ternyata tak berlaku bagi penyanyi Yuni Shara yang usianya kini sudah melewati separuh abad.

Meski kakak Kris Dayanti itu dikenal dengan penampilannya yang selalu terlihat awet muda, nyatanya ia tak menjadikan skincare sebagai rutinitasnya sejak dulu. Memasuki Usia 51 tahun, penampilannya selalu terlihat awet muda.

Penyanyi yang dikenal dengan tubuh mungil dan potongan rambut pendeknya itu pun mengaku jika dirinya mulai rutin menggunakan skincare di usianya yang menginjak 50 tahun.

Skincare itu pun baru digunakannya karena untuk menjaga wajahnya agar terlindungi di tengah aktivitasnya, termasuk saat melakoni hobi barunya bermain tenis.

"Saya baru pakai skincare di usia 50 tahun. Saya olahraga juga, saya lagi suka tenis saat ini. Tiap main tennis pakai perawatan muka,"ujar Yuni Shara saat dijumpai di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Lagipula menurutnya, merawat kulit wajah tidak melulu harus mendatangi klinik kecantikan. Meski itu diperlukan, merawatnya sendiri di rumah juga menjadi keharusan agar hasilnya maksimal.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kulit wajah adalah berusaha menerapkan pola hidup sehat. Yuni Shara tak ingin melakukan perawatan secara berlebihan.