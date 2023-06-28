Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Awet Muda, Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia Setengah Abad

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:00 WIB
Awet Muda, Yuni Shara Baru Pakai Skincare di Usia Setengah Abad
Yuni Shara (Foto : Instagram/@yunishara36)
A
A
A

Tak Ingin Berlebihan Lakukan Perawatan Wajah, Yuni Shara Akui Baru Pakai Skincare di Usia 50 Tahun

SEBAGIAN wanita mungkin sudah menjadikan skincare sebagai bagian dari rutinitasnya sejak usia belasan tahun. Tapi hal ini ternyata tak berlaku bagi penyanyi Yuni Shara yang usianya kini sudah melewati separuh abad. 

Meski kakak Kris Dayanti itu dikenal dengan penampilannya yang selalu terlihat awet muda, nyatanya ia tak menjadikan skincare sebagai rutinitasnya sejak dulu. Memasuki Usia 51 tahun, penampilannya selalu terlihat awet muda. 

Penyanyi yang dikenal dengan tubuh mungil dan potongan rambut pendeknya itu pun mengaku jika dirinya mulai rutin menggunakan skincare di usianya yang menginjak 50 tahun.

Yuni Shara

Skincare itu pun baru digunakannya karena untuk menjaga wajahnya agar terlindungi di tengah aktivitasnya, termasuk saat melakoni hobi barunya bermain tenis.

"Saya baru pakai skincare di usia 50 tahun. Saya olahraga juga, saya lagi suka tenis saat ini. Tiap main tennis pakai perawatan muka,"ujar Yuni Shara saat dijumpai di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Yuni Shara

Lagipula menurutnya, merawat kulit wajah tidak melulu harus mendatangi klinik kecantikan. Meski itu diperlukan, merawatnya sendiri di rumah juga menjadi keharusan agar hasilnya maksimal.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kulit wajah adalah berusaha menerapkan pola hidup sehat. Yuni Shara tak ingin melakukan perawatan secara berlebihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3173921/yuni-mwpt_large.jpg
Momen Yuni Shara Asyik Jajan Kue Putu dan Ajak Ngobrol Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/611/3156861/yuni_shara-9154_large.jpg
Yuni Shara Takut Operasi Plastik karena Punya Keloid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3017284/potret-terbaru-yuni-shara-di-usia-52-tahun-janda-idaman-yang-awet-muda-qnLpHqCvJp.jpg
Potret Terbaru Yuni Shara di Usia 52 Tahun, Janda Idaman yang Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015265/yuni-shara-curhat-masih-jomblo-sampai-sekarang-pamer-wajah-awet-muda-S9xkCT8EH5.jpg
Yuni Shara Curhat Masih Jomblo Sampai Sekarang, Pamer Wajah Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943720/3-potret-terbaru-yuni-shara-pakai-batik-anggun-banget-R7dAGLJwGB.jpg
3 Potret Terbaru Yuni Shara Pakai Batik, Anggun Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872673/punya-2-anak-sudah-dewasa-yuni-shara-tak-mau-jadi-ibu-galak-56EpcGgKUL.jpg
Punya 2 Anak Sudah Dewasa, Yuni Shara Tak Mau Jadi Ibu Galak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement