Libur Panjang Idul Adha 2023, 5 Tips Seru-seruan di Ancol Sat Set Tanpa Ribet!

LIBUR panjang Idul Adha 1444 Hijriah yang bertepatan dengan libur sekolah akhir semester 2023 jadi momen paling pas untuk berekreasi. Salah satu destinasi liburan favorit adalah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Berdasar pantauan MNC Portal, Selasa lalu, banyak sekali pelancong datang ke Ancol bahkan sejak pagi hari.

Ya, area pantai Ancol jadi incaran awal para pengunjung sebelum akhirnya unit-unit rekreasi dibuka. Beberapa keluarga terpantau sudah gelar tikar di tepi pantai, pun anak-anak main air di pesisir pantai.

Nah, buat Anda yang berencana mengisi waktu libur panjang Idul Adha 2023 ke Ancol, tips di bawah ini akan sangat membantu. Sebab, akan ada trik khusus supaya Anda terhindar dari antrean panjang pun kehilangan 'golden moment' di setiap unitnya.

1. Sudah kantongi tiket masuk Ancol dari rumah

Direktur Operasional PT Pembangunan Jaya Ancol Eddy Prastiyo menyarankan supaya pengunjung sudah punya tiket masuk Ancol sejak di rumah. Tiket Ancol yang kini bisa didapat secara online dinilai lebih memudahkan saat masuk ke area Ancol.

Liburan di Ancol (MPI/Sukardi)

"Kalau sudah punya tiket dari rumah, gak perlu lagi tuh ribet beli tiket dulu on the spot. Sesampainya di pintu gerbang, tinggal scan dan masuk. Ini meminimalisasi juga antrean di pintu masuk," jelas Eddy pada rekan media, baru-baru ini.

2. Kalau mau beli tiket on the spot, manfaatkan self-service

Salah satu inovasi teknologi yang ditawarkan Ancol adalah pengunjung bisa membeli tiket sendiri tanpa perlu ke loket. Ini tentu sangat membantu pengunjung tipe sat-set yang malas antre panjang di loket.

Dijelaskan Managing Director GOERS Ferdinand Octavilano, 4 mesin pembelian tiket mandiri disediakan di beberapa titik. Satu mesin ada di Gerbang Barat, 1 mesin di area Transjakarta Ancol, dan 2 mesin di Balai Samudera.

Liburan Ancol (MPI/Sukardi)

"Ini kami hadirkan buat pengunjung yang sudah datang ke Ancol tapi belum membeli tiket unit rekreasi. Dengan adanya mesin ini, kami berharap bisa membantu memecah antrean di loket, karena pengunjung tinggal transaksi tiket di mesin dan bisa langsung masuk setelah pembayaran menggunakan Qris," jelasnya.

3. Manfaatkan Bus Wara-Wiri atau Kereta Sato-Sato

Tips lainnya yang gak kalah penting adalah manfaatkan fasilitas transportasi yang disediakan Ancol. Ini akan bermanfaat buat Anda yang berlibur tapi tidak membawa kendaraan pribadi.

Ancol menyediakan transportasi di dalam area, seperti bus Wara-Wiri dan kereta Sato-Sato. Jangan ragu untuk menggunakan moda ini, karena bisa menjangkau banyak area di Ancol tanpa perlu bingung.