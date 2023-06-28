5 Gejala Unik Demensia, Salah Satunya Sering Mimpi Buruk!

SAAT seseorang mengalami demensia, mereka biasanya mengalami penurunan kemampuan fungsi otak, atau dikenal dengan istilah pikun. Ini terjadi akibat kerusakan sel otak di bagian otak tertentu.

Kerusakan sel otak di bagian otak tertentu tersebut, memengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi dengan saraf lain di tubuh dan menimbulkan gejala pada area otak yang terkena. Meski familiar dialami oleh lansia, kalangan umur 60 sampai 65 tahun. Tetapi, gejala awal kondisi ini sudah mulai bisa dirasakan saat berusia 30-40 tahun.

Bukan hanya susah mengingat atau kerap lupa, tapi demensia juga bisa menimbulkan beberapa tanda atau gejala yang unik alias tak biasa. Melansir The Sun, berikut enam tanda gejala tak biasa dari demensia yang patut diwaspadai.

1. Bingung menghitung uang : Menurut Institut Penuaan Nasional AS, kesulitan dalam menghitung uang atau membayar sesuatu saat membeli sesuatu, kesulitan memahami laporan bank ini merupakan beberapa tanda pertama yang terlihat dari penyakit Alzheimer.

2. Sering mimpi buruk : Peneliti klinis yang berspesialisasi dalam neurologi di University of Birmingham, Dr. Abidemi Otaiku, menemukan bahwa anak yang di usia 7 sampai 11 tahun yang sering mengalami mimpi buruk berisiko mengalami penurunan kognitif pada usia 54. Tatapan kosong: Gejala yang muncul karena demensia memengaruhi kemampuan mata untuk melacak. Orang dengan demensia, disebutkan kemungkinan kehilangan elemen kunci ketika melihat sesuatu dikarenakan otak tidak bisa Menyusun gambar dengan cara yang benar.

3. Makan-makanan berjamur : Penderita demensia juga bisa tidak sadar jika mereka makan-makanan yang sudah berjamur atau bahkan sudah tidak layak lagi, dikarenakan mengalami penurunan kondisi otak.