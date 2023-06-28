Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Tips Mengatasi Mulut Kering, Salah Satunya Kumur-Kumur

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:48 WIB
4 Tips Mengatasi Mulut Kering, Salah Satunya Kumur-Kumur
Kumur-kumur (Foto: Health world)
A
A
A

KINI cuaca masih tak jelas, kadang hujan dan kadang panas. Hal ini membuat kondisi tubuh menjadi ikut tak menentu. Tak jarang masalah kesehatan muncul. Salah satunya mulut kering.

Punya mulut kering memang bisa menyebabkan masalah jangka panjang. Jika kita jarang minum dan dehidrasi, bukan tidak mungkin mulut kita akan kering dan sulit menelan makanan, bibir pecah-pecah, sariawan dan bau mulut.

 mulut kering

Mulut kering atau Xerostomia, terjadi ketika kelenjar yang bertanggung jawab untuk memproduksi air liur tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, minumlah 2-3 liter air setiap hari.

Selain air, sertakan juga cairan seperti air kelapa dan jus buah segar dalam makanan Anda. Tetapi ada beberapa orang yang meskipun mengikuti semua ini terus-menerus tetap merasa haus dan mengalami mulut kering. Nah untuk mengatasinya, Anda perlu mengatasinya dengan tips berikut yang dilansir dari Pinkvilla:

1. Kumur-kumur

Berkumur setiap hari dengan air hangat akan memberikan sedikit kelegaan dari masalah mulut kering. Campuran air hangat dan air liur dapat mengaktifkan kelenjar ludah untuk mengeluarkan air liur.

 BACA JUGA:

2. Rempah

Jika Anda suka rempah-rempah, maka ini yang terbaik untuk Anda. Namun, jika tidak tahan terhadap rempah-rempah, maka tambahkan lada, biji adas, kapulaga dalam makanan sebagai bantuan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement