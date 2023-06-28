4 Dampak Buruk Hobi Konsumsi Makanan Manis Bagi Gigi, Salah Satunya Bikin Gusi Turun!

SELAMA ini banyak orang yang suka konsumsi makanan dan minuman manis sebab rasanya memang lezat di lidah. Padahal dampaknya sangat buruk untuk gigi.

Banyaknya gula yang ada dalam makanan manis dapat melebur dengan bakteri alami dan memengaruhi kesehatan gigi.

Lalu apa saja sih dampak buruk konsumsi makanan manis untuk gigi dikutip dari Dentalone,

1. Kerusakan Gigi

Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula, molekul tersebut bergabung dengan air liur dan bakteri yang ada di dalam mulut. Kombinasi ini menyebabkan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol bakteri dan plak pada gigi, gosok gigi sesegera mungkin setelah makan. Sebisa mungkin juga batasi makanan yang terlalu banyak mengandung gula.

2. Kerusakan Saraf Gigi

Penumpukan plak pada gigi setelah menghancurkan enamel, lambat laun dapat menghancurkan saraf gigi yang ada di dalamnya. Alhasil membuat gigi terasa sangat sakit dan sensitif.

