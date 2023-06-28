Cara Mengobati Pilek dengan Gampang, Salah Satunya Makan Kuah Kaldu Hangat

KINI cuaca tak menentu masih berlangsung, akibatnya banyak orang terserang pilek. Pilek sendiri merupakan pertanda imunitas tubuh menurun.

Selain karena lelah berkegiatan, cuaca yang tidak jelas membuat tubuh harus beradaptasi cepat dengan panas dan dingin. Tak jarang pada musim seperti inilah banyak orang terkena flu dan pilek.

Kondisi badan yang prima harus dipersiapkan untuk menghadapi keadaan tersebut. Karena biasanya flu dan pilek akan mudah menyerang siapa saja dengan kondisi tubuh drop.

Namun jika sudah ditanggulangi, tapi tetap terkena flu atau pilek, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan pilek dengan mudah, apa saja?

1. Banyak minum air hangat

Meminum air hangat dapat membantu mengencerkan lendir dalam sinus sehingga melancarkan alirannya. Penelitian menunjukkan bahwa meminum air hangat dapat meredakan gejala flu seperti pilek, bersin, sakit tenggorokan, dan lemas.

2. Minum teh lemon hangat

Tak hanya air putih hangat, teh juga dapat menjadi pilihan untuk mengencerkan lendir. Bahkan teh dengan campuran lemon, membuat daya tahan tubuh semakin kuat karena mengandung vitamin C.

3. Makan kuah kaldu hangat

Memakan kuah kaldu dari sop diketahui dapat menghentikan pilek. Konon katanya, kaldu pada sop dalam meningkatkan fungsi bulu hidung sehingga menyebabkan bersin. Akhirnya lendir keluar dengan sendirinya.

