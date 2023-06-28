Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Alasan Pasien Kanker Senang Berobat ke Luar Negeri, Salah Satunya Fasilitas yang Nyaman

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:13 WIB
3 Alasan Pasien Kanker Senang Berobat ke Luar Negeri, Salah Satunya Fasilitas yang Nyaman
Berobat ke luar negeri (Foto: Med travel asia)
A
A
A

SAAT ini penyakit kanker di Indonesia masih jadi perhatian sebab jumlah kasusnya terus bertambah. Kasus kanker baru di Indonesia berdasarkan data Globokan 2020 sebanyak 396.914 kasus baru. Kalau berdasarkan Riskesdas 2018 jumlah kasus kanker baru dan lama sebanyak 1.017.290.

Namun ternyata banyak pasien berobat ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia. Lalu kenapa banyak pasien memilih pengobatan kanker ke luar negeri?

 Malaysia

Menurut Ketua Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (PERHOMPEDIN) Dr dr TB Djumhana Atmakusuma SpPD-KHOM kalau ada tiga faktor penyebabnya,

1. Kenyamanan Fasilitas

Kenyamanan fasilitas secara umum menjadi penilaian dasar setiap pasien untuk penyakit apapun, juga adanya akses pengobatan yang mudah jadi penentunya, seperti tidak terlalu panjang antreannya.

"Alasan di Singapura kan tidak ada sumber pasien (dalam negeri) lagi, karena itu jadi mereka memberikan servis pelayanan paling baik untuk turis. Jadi berbondong-bondong melayani, karena etosnya etos kerja melayani," jelas dr Djumhana

2. Izin Obat Kanker

Lebih lanjut, dr Djumhana menjelaskan kalau izin obat di Indonesia terbilang belum begitu banyak untuk obat pada pasien dengan stadium awal. Obat di Singapura ataupun Malaysia banyak opsinya, padahal obatnya juga tersedia di Indonesia.

"Maka kita tidak bisa memberikan ke pasien karena masih bersifat off label, sehingga pasien berbondong-bondong ke Singapura atau Malaysia. Untuk mencarikan di sana, lebih cepat disetujui," katanya dalam keterangannya diterima MNC Portal.

Kabar baiknya, kini sudah ada obat baru jadi harapan baru penderita kanker. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) telah menyetujui Abemaciclib untuk terapi pasien dengan HR+ HER2- kanker payudara stadium awal dengan resiko tinggi.

 BACA JUGA:

Dengan terapi ini, diharapkan kekambuhan dari sel kanker akan lebih kecil kalau pun kambuh, bisa dalam hitungan tahun. Selain itu, dengan tambahan opsi terapi ini, pasien di Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri, maka dokter sekarang boleh meresepkan obat ini untuk penyandang kanker stadium awal dengan HR+ HER2-.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899//lengkuas-9XCi_large.jpg
Sejuta Manfaat Lengkuas, Rempah Ajaib untuk Turunkan Kolesterol hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163859//kanker_payudara-1rpA_large.jpg
Ciri-Ciri Benjolan Kanker Payudara yang Harus Dikenali Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163183//mpok_alpa-MujZ_large.JPG
Ayu Ting Ting Kenang Kebaikan Almarhumah Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163179//ruben_bagikan_momen_terakhir_bersama_mpok_alpa-SYkB_large.JPG
Ruben Onsu Bagikan Momen Terakhir Mpok Alpa, Netizen: Ternyata Selama Ini Sakit tapi Gak Berisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/483/3163141//mpok_alpa-90Ih_large.jpg
Riwayat Penyakit Mpok Alpa, Komedian yang Rendah Hati ini Sempat 3 Tahun Sembunyikan Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/481/3153958//kanker-NQTD_large.jpg
Waspada Kanker Empedu, Ini Gejala dan Pengobatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement