Warning! Ini 5 Kebiasaan Buruk yang Bisa Menyebabkan Hipertensi

JANGAN kaget saat ini banyak anak muda sudah terkena hipertensi. Hal ini disebabkan gaya hidup buruk dan malas olahraga.

Hipertensi bukan hanya bahaya karena datangnya mendadak, dikutip dari Mayo Clinic tapi juga harus diwaspadai karena tanda dan gejala penyakit satu ini tidak spesifik dan umumnya tak terlihat, Jadi tanda-tandanya sering kurang jelas.

Maka dari itu kita harus mewaspadainya sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan enak dalam hidup yang ternyata bisa picu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic.

1. Minum alkohol

Kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

2. Mager

Mager, rebahan dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

BACA JUGA:

3. Tidak mau makan sayur dan buah

Jarang apalagi sama sekali tak makan sayur-sayuran serta buah, artinya menambah risiko hipertensi dan membuat tekanan darah tak terkontrol. Pakar kesehatan menyarankan, bagi orang dengan tekanan darah tinggi, sebaiknya lebih memprioritaskan makanan yang menyehatkan jantung, seperti gandum utuh, makanan berserat tinggi, aneka buah dan sayur, kacang-kacangan, seperti buncis, dan lentil, ikan kaya omega 3 yang disantap dua kali seminggu, minyak nabati nontropis (minyak zaitun), daging unggas tanpa kulit, dan produk susu rendah lemak.

BACA JUGA: