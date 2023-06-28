Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Kebanyakan Makan Daging Bisa Picu Kanker Usus?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:58 WIB
Apakah Kebanyakan Makan Daging Bisa Picu Kanker Usus?
Daging (Foto: Combe farm)
A
A
A

SAAT merayakan Idul Adha, banyak orang berkurban. Nah, saat makan daging dalam perayaan Idul Adha, sebaiknya tidak berlebih-lebihan. Makan daging secukupnya saja. Apalagi terlalu banyak konsumsi daging merah juga kurang baik bagi kesehatan.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PD-KHOM, FINASIM, FACP mengatakan, banyak faktor risiko penyebab kanker usus besar. Salah satunya adalah daging merah. Hal itu karena daging merah yang dipanaskan dengan suhu tinggi bisa menjadi zat karsinogen.

 daging

Lalu apa benar kebanyakan daging bisa picu kanker?

"Daging merah kalau dipanaskan dengan suhu tinggi terutama di grill dapat mengubah sel yang memicu sel kanker," ujar Prof Aru Wisaksono Sudoyo dalam Webinar belum lama ini.

Prof Aru pun mengungkap, mitos di tengah masyarakat mengenai makan makanan yang dibakar bisa menyebabkan kanker. Menurut Prof Aru hal itu sebenarnya salah, dan perlu diluruskan.

"Bukan bakar-bakarannya yang bikin kanker, bukan gosongnya itu, tapi kalau yang dibakar itu daging merah. Kalau sate ayam, sate kulit ayam, ikan bakar, mau dibakar sampai gosong, sampai item itu nggak bikin kanker. Itemnya itu hanya karbon, tapi kalau daging merah kemungkinan (menyebabkan kanker)," paparnya.

Menurutnya gaya hidup kebarat-baratan membuat porsi makan jadi tidak teratur. Misalnya saja zaman dahulu makan daging 150 gram bisa untuk keluarga. Kalau sekarang steak daging ada yang ukurannya 250 gram hingga 500 gram. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jumlah mengonsumsinya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899//lengkuas-9XCi_large.jpg
Sejuta Manfaat Lengkuas, Rempah Ajaib untuk Turunkan Kolesterol hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163859//kanker_payudara-1rpA_large.jpg
Ciri-Ciri Benjolan Kanker Payudara yang Harus Dikenali Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163183//mpok_alpa-MujZ_large.JPG
Ayu Ting Ting Kenang Kebaikan Almarhumah Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163179//ruben_bagikan_momen_terakhir_bersama_mpok_alpa-SYkB_large.JPG
Ruben Onsu Bagikan Momen Terakhir Mpok Alpa, Netizen: Ternyata Selama Ini Sakit tapi Gak Berisik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/483/3163141//mpok_alpa-90Ih_large.jpg
Riwayat Penyakit Mpok Alpa, Komedian yang Rendah Hati ini Sempat 3 Tahun Sembunyikan Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/481/3153958//kanker-NQTD_large.jpg
Waspada Kanker Empedu, Ini Gejala dan Pengobatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement