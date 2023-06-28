Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang Idul Adha, Ini 5 Destinasi Wisata di Jakarta yang Pas Dikunjungi Bareng Keluarga

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |02:01 WIB
Libur Panjang Idul Adha, Ini 5 Destinasi Wisata di Jakarta yang Pas Dikunjungi Bareng Keluarga
Pantai Ancol di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. (Foto: Humas Pantai Ancol)
A
A
A

LIBUR panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah asyiknya diisi dengan berwisata bersama keluarga tercinta. Nah, buat masyarakat di Jakarta dan sekitarnya yang tidak mudik bisa mengunjungi beragam destinasi wisata dalam kota.

Jakarta punya beragam tempat wisata menarik. Beberapa di antaranya memang menjadi favorit wisatawan lokal setiap akhir pekan maupun hari libur nasional.

Berikut 5 destinasi wisata di Jakarta yang cocok jadi tujuan rekreasi bersama keluarga saat momen libur dan cuti bersama Idul Adha.

 BACA JUGA:

1. Taman Impian Jaya Ancol

Destinasi favorit saat Idul Adha adalah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Di mana Anda dapat menikmati suasana pantai hingga spot-spot lainnya.

 Ilustrasi

Pantai Ancol

Terdapat juga sejumlah wahana air yang bisa Anda. Ancol juga cocok dijadikan destinasi wisata keluarga, khususnya anak-anak.

2. Taman Mini Indonesia Indah

Tempat wisata berikutnya yang sangat populer di Jakarta yaitu Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Terletak di Jakarta Timur, TMII menyimpan spot-spot seru untuk liburan singkat bersama keluarga maupun pasangan.

 BACA JUGA:

Anda bisa mengunjungi berbagai wahana, seperti kereta gantung, anjungan daerah, wahana angsa dan sepeda air, istana anak Indonesia, monorail, hingga museum transportasi. Terlebih lagi saat ini TMII sudah direvitalisasi, sehingga lebih nyaman untuk dijadikan destinasi liburan saat Idul Adha.

 Ilustrasi

TMII

3. Ragunan

Lalu ada Ragunan atau disebut Kebun Binatang Ragunan, berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menjadi salah satu kawasan dengan ruang terbuka hijau yang ramah untuk liburan.

Di Ragunan, Anda bisa melakukan kegiatan lainnya seperti bersepeda, joging, piknik dan melihat berbagai satwa. Selain dekat dan berada di Jakarta, harga tiket masuk ke Ragunan juga relatif terjangkau, lho.

