Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Selain Candi Borobudur, Ini 10 Tempat Wisata Hits di Magelang 2023!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |12:00 WIB
Selain Candi Borobudur, Ini 10 Tempat Wisata Hits di Magelang 2023!
Svargabumi di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. (Instagram @exploreyogyajateng)
A
A
A

KABUPATEN Magelang, Jawa Tengah punya beragam tempat wisata populer. Namun, paling terpopuler tentu saja Candi Borobudur yang sudah terkenal sampai mancanegara. Candi Borobudur termasuk dalam salah satu situs keajaiban dunia.

Tapi tempat wisata hits di Magelang bukan hanya Candi Borobudur lho. Ada banyak pilihan lagi yang sangat favorit khususnya di kalangan wisatawan lokal.

Berikut 10 tempat wisata hits di Magelang, catat untuk menemani libur panjang Anda!

 BACA JUGA:

1. Taman Kyai Langgeng

Taman Kyai Langgeng adalah tempat wisata hits Magelang yang memiliki nilai sejarah. Tak itu saja, membawa keluarga maupun orang-orang terdekat lainnya tak akan bikin kecewa setelah melihat keindahan alam di sana.

Ilustrasi

 Taman Kyai Langgeng (Inimagelangku)

Sedikit fakta menarik, ternyata Taman Kyai Langgeng ini dulunya merupakan lahan kritis, sebelum akhirnya dibangun kembali pada tahun 1981 silam.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jl. Cempaka No.6, Kelurahan Kairirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp. 24.000.

2. Gardu Pandang Silancur

Berikutnya, tempat wisata hits di Magelang ada Gardu Pandang Silancur. Spot selfie menarik bisa Anda jumpai di sana, terlebih dihiasi oleh lata pegunungan yang memikat.

 BACA JUGA:

Kalau sudah terlalu lelah berwisata, Anda dapat bermalam karena tempat wisata ini menyediakan fasilitas penginapan.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Dusun Dadapan, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp 10.000

3. Curug Silawe

Curug Silawe rasanya pilihan yang tepat apabila Anda ingin 'mengademkan pikiran' sejenak. Derasnya air dari ketinggian 60 meter langsung membuat udara sekitar menjadi sejuk bukan main.

Menariknya lagi, di dekat Curug Silawe ini ada air terjun lain yaitu Curug Sigong. Jadi, dalam satu lokasi Anda bisa langsung menyambangi dua air terjun berbeda.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Dusun Kopeng Kulon, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp6.000

 BACA JUGA:

4. Punthuk Setumbu

Ada cara lain yang lebih mengasyikkan untuk menatap keindahan Candi Borobudur yakni dengan menyambangi Punthuk Setumbu. Di sana Anda menyaksikan sendiri betapa megahnya candi tersebut dari sudut berbeda.

 Ilustrasi

Punthuk Setumbu

Belum cukup sampai disitu, Punthuk Setumbu merupakan lokasi terbaik jika ingin menikmati golden sunrise!

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Kurahan, Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp 15.000

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement