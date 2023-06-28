Selain Candi Borobudur, Ini 10 Tempat Wisata Hits di Magelang 2023!

Svargabumi di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. (Instagram @exploreyogyajateng)

KABUPATEN Magelang, Jawa Tengah punya beragam tempat wisata populer. Namun, paling terpopuler tentu saja Candi Borobudur yang sudah terkenal sampai mancanegara. Candi Borobudur termasuk dalam salah satu situs keajaiban dunia.

Tapi tempat wisata hits di Magelang bukan hanya Candi Borobudur lho. Ada banyak pilihan lagi yang sangat favorit khususnya di kalangan wisatawan lokal.

Berikut 10 tempat wisata hits di Magelang, catat untuk menemani libur panjang Anda!

BACA JUGA:

1. Taman Kyai Langgeng

Taman Kyai Langgeng adalah tempat wisata hits Magelang yang memiliki nilai sejarah. Tak itu saja, membawa keluarga maupun orang-orang terdekat lainnya tak akan bikin kecewa setelah melihat keindahan alam di sana.

Taman Kyai Langgeng (Inimagelangku)

Sedikit fakta menarik, ternyata Taman Kyai Langgeng ini dulunya merupakan lahan kritis, sebelum akhirnya dibangun kembali pada tahun 1981 silam.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Jl. Cempaka No.6, Kelurahan Kairirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp. 24.000.

2. Gardu Pandang Silancur

Berikutnya, tempat wisata hits di Magelang ada Gardu Pandang Silancur. Spot selfie menarik bisa Anda jumpai di sana, terlebih dihiasi oleh lata pegunungan yang memikat.

BACA JUGA:

Kalau sudah terlalu lelah berwisata, Anda dapat bermalam karena tempat wisata ini menyediakan fasilitas penginapan.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Dusun Dadapan, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp 10.000

3. Curug Silawe

Curug Silawe rasanya pilihan yang tepat apabila Anda ingin 'mengademkan pikiran' sejenak. Derasnya air dari ketinggian 60 meter langsung membuat udara sekitar menjadi sejuk bukan main.

Menariknya lagi, di dekat Curug Silawe ini ada air terjun lain yaitu Curug Sigong. Jadi, dalam satu lokasi Anda bisa langsung menyambangi dua air terjun berbeda.

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Dusun Kopeng Kulon, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp6.000

BACA JUGA:

4. Punthuk Setumbu

Ada cara lain yang lebih mengasyikkan untuk menatap keindahan Candi Borobudur yakni dengan menyambangi Punthuk Setumbu. Di sana Anda menyaksikan sendiri betapa megahnya candi tersebut dari sudut berbeda.

Punthuk Setumbu

Belum cukup sampai disitu, Punthuk Setumbu merupakan lokasi terbaik jika ingin menikmati golden sunrise!

Lokasi dan Harga Tiket Masuk : Kurahan, Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah / Rp 15.000