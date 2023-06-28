Eksotisnya Goa Pindul, Surga Wisata Cave Tubing Tersembunyi di Yogyakarta

GOA Pindul terletak di Desa Gelaran 1, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupatan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa ditempuh dalam waktu 2 jam dari Kota Yogyakarta.

Goa Pindul menyajikan pemandangan yang eksotis dengan stalaktit dan stalakmit berpadu aliran sungai yang jadi lokasi cave tubing, menyusuri gua dengan menaiki ban pelampung.

BACA JUGA:

Wisatawan bisa berpetualang selama 45 sampai 60 menit menyusuri sungai sepanjang 300 meter di gua tersebut. Traveler juga bisa melihat chamber raksasa bak kolam renang dengan atap gua yang bolong di atasnya.

Cahaya matahari yang masuk melalui celah memberikan pemandangan yang sangat indah. Belum usai di situ, saat wisatawan menuju keluar, ada bendungan Banyumoto peninggalan Hindia Belanda.

BACA JUGA:

Objek wisata Goa Pindul dibuka mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB setiap hari. Untuk masuk harus bayar biaya retribusi Rp10.000 per orang, belum termasuk tarif parkir dan juga tiket.