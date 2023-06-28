Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Negara-Negara ASEAN yang Masyhur sebagai Gudangnya Wanita Cantik!

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |00:03 WIB
Daftar Negara-Negara ASEAN yang Masyhur sebagai Gudangnya Wanita Cantik!
Angel Karamoy artis Indonesia. (Instagram @realangelkaramoy)
A
A
A

ADA 11 negara anggota ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Enam di antaranya dikenal sebagai negara dengan banyak wanita berparas rupawan alias gudangnya wanita cantik.

Banyak turis mancanegara berkunjung ke negara tersebut di samping untuk menikmati wisata, juga kepincut dengan kecantikan wanitanya. Tak sedikit dari mereka yang menemukan cinta bahkan menikah dengan wanita-wanita Asia Tenggara.

Berikut 5 negara yang dikenal sebagai gudangnya wanita cantik di kawasan Asia Tenggara.

 BACA JUGA:

Indonesia

Indonesia tidak hanya terkenal dengan keindahan alam, keragaman tradisi, budaya, suku bangsa, tapi juga termasuk negara negara banyak wanita-wanita cantik.

Ilustrasi

Ariel Tatum artis Indonesia

Ada banyak perempuan dengan latar belakang etnis dan daerah yang berbeda. Jadi, berbagai macam keindahan bisa dilihat.

Thailand

Wanita Thailand terkenal dengan pesona estetika mereka. Mirip dengan Korea, standar kecantikan sangat tinggi.

Jadi negara ini sangat padat dengan wanita cantik. Juga Thailand menghasilkan paling banyak politisi perempuan. Sehingga perempuan sangat diberdayakan di negara ini.

Laos

Laos adalah negara kecil, tetapi memiliki potensi besar. Para wanita menghindari segala jenis operasi plastik dan mengandalkan kecantikan alami, yang memberi mereka pesona estetika alami yang lebih baik.

Juga kepribadian murni mereka berfungsi sebagai elemen hebat untuk membuat mereka lebih menarik. Mereka juga memukau dalam balutan pakaian tradisional dan modern.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
