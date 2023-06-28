Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Negara yang Warganya Doyan Makan Daging, Indonesia Termasuk?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:00 WIB
10 Negara yang Warganya Doyan Makan Daging, Indonesia Termasuk?
Ilustrasi steak daging. (Foto: BBC)
A
A
A

HARI Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban lalu dagingnya dibagi-bagikan. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim punya daging melimpah saat Idul Adha. Bahkan konsumsi daging oleh masyarakat meningkat drastis saat momen Lebaran Haji.

Mengonsumsi daging sangat baik untuk kesehatan karena daging mengandung asupan yang dibutuhkan tubuh seperti protein, zat besi, zinc, vitamin, fosfor, magnesium, kalsium, dan lainnya.

Setiap negara memiliki tingkat konsumsi daging yang berbeda. Budaya dan agama menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat konsumsi daging di suatu negara.

 BACA JUGA:

Misalnya India dan Bangladesh yang mayoritas Hindu termasuk negara dengan tingkat konsumsi daging yang rendah.

Berikut 10 negara dengan penduduk suka makan daging.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menempati posisi pertama pada tahun 2019 dengan konsumsi sekitar 100,0 kg per kapita. Sapi dan unggas merupakan bahan makanan sebagian besar masyarakat Amerika.

Ilustrasi

Ilustrasi burger 

2. Israel

Israel menjadi konsumen top dunia yang mengkonsumsi daging. Negara ini mengkonsumsi daging per orang sebesar 90 kg per kapita pada 2019.

Meski jumlah tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya, Israel mampu menempati posisi kedua dunia.

3. Australia

Konsumsi daging masyarakat Australia sangat besar mencapai 89,6 kg per kapita tahun 2019. Tahun sebelumnya Australia menempati posisi kedua sebagai negara dengan konsumsi daging terbesar.

4. Argentina

Tingkat konsumsi daging masyarakat Argentina pada 2019 mencapai 88,3 kg per kapita. Jauh berbeda seperti tahun sebelumnya yang menghabiskan 198 kg per kapita.

5. Chile

Chile menempati posisi kelima dari negara yang memiliki penduduk yang hobi makan daging. Satu orang penduduk Chile dapat mengkonsumsi rata-rata 81,3 kg dalam setahun pada 2019. Tidak heran mengapa mayoritas masyarakat Chile suka mengkonsumsi daging.

6. Brasil

Selanjutnya ada Brasil sebagai negara yang memiliki penduduk hobi makan daging. Pada tahun 2019 tercatat kosmetik daging di negara ini mencapai 78,9 kg per kapita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement