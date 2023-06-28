10 Negara yang Warganya Doyan Makan Daging, Indonesia Termasuk?

HARI Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban lalu dagingnya dibagi-bagikan. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim punya daging melimpah saat Idul Adha. Bahkan konsumsi daging oleh masyarakat meningkat drastis saat momen Lebaran Haji.

Mengonsumsi daging sangat baik untuk kesehatan karena daging mengandung asupan yang dibutuhkan tubuh seperti protein, zat besi, zinc, vitamin, fosfor, magnesium, kalsium, dan lainnya.

Setiap negara memiliki tingkat konsumsi daging yang berbeda. Budaya dan agama menjadi faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat konsumsi daging di suatu negara.

Misalnya India dan Bangladesh yang mayoritas Hindu termasuk negara dengan tingkat konsumsi daging yang rendah.

Berikut 10 negara dengan penduduk suka makan daging.

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat menempati posisi pertama pada tahun 2019 dengan konsumsi sekitar 100,0 kg per kapita. Sapi dan unggas merupakan bahan makanan sebagian besar masyarakat Amerika.

Ilustrasi burger

2. Israel

Israel menjadi konsumen top dunia yang mengkonsumsi daging. Negara ini mengkonsumsi daging per orang sebesar 90 kg per kapita pada 2019.

Meski jumlah tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya, Israel mampu menempati posisi kedua dunia.

3. Australia

Konsumsi daging masyarakat Australia sangat besar mencapai 89,6 kg per kapita tahun 2019. Tahun sebelumnya Australia menempati posisi kedua sebagai negara dengan konsumsi daging terbesar.

4. Argentina

Tingkat konsumsi daging masyarakat Argentina pada 2019 mencapai 88,3 kg per kapita. Jauh berbeda seperti tahun sebelumnya yang menghabiskan 198 kg per kapita.

5. Chile

Chile menempati posisi kelima dari negara yang memiliki penduduk yang hobi makan daging. Satu orang penduduk Chile dapat mengkonsumsi rata-rata 81,3 kg dalam setahun pada 2019. Tidak heran mengapa mayoritas masyarakat Chile suka mengkonsumsi daging.

6. Brasil

Selanjutnya ada Brasil sebagai negara yang memiliki penduduk hobi makan daging. Pada tahun 2019 tercatat kosmetik daging di negara ini mencapai 78,9 kg per kapita.