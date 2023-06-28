Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Hits di Rangkasbitung 2023, Pas buat Refreshing dan Healing

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:01 WIB
10 Tempat Wisata Hits di Rangkasbitung 2023, Pas buat Refreshing dan Healing
Pantai Karang Bokor di Lebak, Banten. (Foto: Lebakkab.go.id)
KOTA Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Banten menyimpan sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, kota ini juga dihiasi oleh tempat-tempat wisata hits yang bakal membuat siapapun berdecak kagum.

Entah karena kecantikan alamnya yang mempesona, atau terdapat sejumlah lokasi menarik. Bagi Anda yang butuh healing, cobalah jajal tempat wisata hits di Rangkasbitung berikut ini.

1. Curug Sata

Curug Sata memang belum sepenuhnya menjadi wisata komersih. Namun, hal ini justru membuat tempat wisata di Rangkasbitung ini masih asri dan belum banyak terjamah pengunjung.

Air terjun mengalir begitu deras dan dikelilingi hutan merupakan kombinasi sempurna untuk Anda yang mencari tempat wisata sekaligus healing.

Lokasi : Cimanyangray , Kecamatan Gunung Kencana.

Curug Sata (TICMPU)

2. Pantai Karang Bokor

Kondisi alam di tempat wisata hits Rangkasbitung bernama Pantai Karang Bokor ini masih sangat alami. Dari atas tebing sekitar pantai, Anda bakal dibuat takjub melihat dahsyatnya hempasan ombak.

Tak heran jika Pantai Karang Bokor ini menjadi tempat wisata hits di Rangkasbitung.

 

Lokasi : Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

3. Pantai Tanjung Layar

Selanjutnya, tempat wisata hits di Rangkasbitung ada Pantai Tanjung Layar. Wajar saja jika pantai ini populer, hamparan pasir berpadu air laut, ditambah tebing karang di sana menambah nuansanya kian spesial.

Kalau Anda ingin melihat lebih jelas pesona karang-karang sekitar pantai, datanglah di waktu air laut sedang surut.

 Pantai Tanjung Layar di Banten (sawarnabeach.com)

Lokasi : Desa Wisata Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak.

4. Sungai Ciberang

Sungai Ciberang terkenal lewat aktivitas menantang disana yakni rafting atau arung jeram. Dalam satu perahu karet, Anda bisa mengajak beberapa orang lainnya.

Tidak perlu khawatir, Anda tak akan dilepas begitu saja, melainkan didampingi oleh pembina. Biaya raftingnya pun tak begitu menguras kantong,.

Lokasi : Jalan Muhara , Desa Ciladaeun, Lebakgedong.

