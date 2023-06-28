Liburan di Pantai Natsepa Maluku, Ini Sederet Aktivitas Seru yang Bisa Dinikmati

Pantai Natsepa di Desa Suli, Maluku Tengah (Foto: ANTARA/Winda Herman)

PANTAI Natsepa salah satu destinasi wisata bahari populer di Provinsi Maluku. Terletak di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Natsepa menyajikan keindahan dan ketenangan.

Pantai Natsepa yang berpasir putih, berpadu laut biru menawan dengan ombak rada landai dan pepohonan rindang di tepian menjadi kombinasi sempurna bagi siapa saja yang menikmatinya.

Ada mitos menarik di Pantai Natsepa. Konon berendam di Pantai Natsepa bisa menyembuhkan penyakit seperti flu atau demam.

Di samping memanjakan mata lantaran lautnya yang luar biasa cantik, pengunjung juga dapat melakukan sederet aktivitas seru di Pantai Natsepa sebagai berikut.

Berkeliling dengan Perahu

Duduk di pasir putih bersih nan hangat sambil menikmati hamparan laut di Pantai Natsepa memang tak akan membuat jenuh.

Tapi tak ada salahnya juga coba berkeliling menggunakan perahu.

Biasanya, penduduk setempat dengan senang hati menyewakan perahu mereka kepada turis. Biayanya pun cukup terjangkau yakni sekitar Rp 20.000 per-jam.