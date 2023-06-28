Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Sarawak Malaysia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |06:00 WIB
4 Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Sarawak Malaysia
Fairy Caves di Sarawak, Malaysia. (Foto: MPI/Ayu Utami)
NEGARA bagian Sarawak, Malaysia memiliki beragam tempat wisata termasuk yang bertemakan alam. Terletak di barat daya Pulau Borneo atau Kalimantan, Sarawak kini mencuri perhatian turis dunia.

Sebab di sana menyuguhkan berbagai macam destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan.

Ada apa saja? Berikut 4 rekomendasi destinasi wisata alam di sekitar Kuching, Ibu Kota Sarawak, yang bisa jadi tujuan untuk liburan.

1. Semenggoh Wildlife Rehabilitation Center

Semenggoh wildlife center merupakan pusat rehabilitasi dan peliharaan kembali orangutan, yang terletak di Semenggoh, Kuching, Serawak.

Tempat ini menjadi tempat terbaik untuk melihat orangutan yang sudah terlatih untuk berinteraksi dengan manusia. Untuk lokasi tak jauh dari, hanya berjarak 20 kilometer dari Kuching.

Harga tiket masuk turis:

- Dewasa: RM10.

- Lansia: RM10.

- Penyandang disabilitas: RM5.

Ilustrasi

Semenggoh Wildlife Rehabilitation Center di Sarawak (MPI/Ayu Utami)

- Anak-anak (6-18 tahun): RM5.

- Anak-anak (di bawah 6 tahun).

Dari loket penjualan tiket (pintu masuk utama) wisatawan bisa berjalan kaki selama 20 menit menuju area pemberian makan orangutan.

Namun jika tidak ingin berjalan kaki, wisatawan dapat menyewa mobil (buggy car) dengan harga RM 15 pulang pergi.

2. Fairy Caves

Selanjutnya ada, Fairy Caves atau Gua Peri yang terletak di kawasan Bau, Serawak, Kuching, Malaysia.

 

Wisata gua bisa menjadi salah satu perjalanan yang bisa kamu jajal. Sebab di Gua Peri ini para wisatawan akan melihat indahnya bebatuan alami yang berbentuk manusia dengan sejarah dan mistis yang cukup kuat.

Tiket masuk ke Gua Peri ini dikenakan tarif 5 Ringgit Malaysia untuk wisatawan asing dewasa. Sementara bagi anak usia 6 hingga 18 tahun, hanya 2 Ringgit dan anak-anak usia 0 hingga 5 tahun gratis.

Perlu diperhatikan, apabila berkunjung ke Gua Peri, disarankan untuk memakai sepatu yang tidak licin. Namun tidak perlu khawatir, bagi yang tidak mengenakan sepatu, pihak pengelola menyediakan penyewaan sepatu karet, dengan tarif 3 Ringgit untuk sepasang sepatu.

