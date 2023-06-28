Serunya Jelajahi Pesona Alam Morotai, Bisa Diving Sambil Selfie Bareng Hiu Jinak

LABUAN Bajo sukses mencuri perhatian delegasi negara Asia Tenggara saat penyelenggaraan KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023 lalu.

Betapa tidak, ruang konferensi langsung menyajikan keindahan alam laut Labuan Bajo dengan kapal phinisi.

Terlebih saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak langsung para pemimpin menyaksikan matahari tenggelam (sunset) di kapal pinisi, para kepala negara ASEAN pun dibuat takjub akan keindahan Labuan Bajo kala itu.

Namun, tahukah Anda bahwa Labuan Bajo bukanlah satu-satunya serpihan surga di Indonesia bagian timur yang bisa jadi destinasi ideal untuk traveling. Di bagian timur Indonesia juga terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang tentu tak kalah indah alam baharinya.

KEK Morotai merupakan kawasan pariwisata prioritas yang dikelola dan kembangkan oleh Jababeka Morotai di Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Pesona alam Morotai (Foto: Ist)

Morotai punya keistimewaan pada alam laut dan baharinya. Ya, layaknya wisata yang berada di bagian timur Indonesia yang terkenal akan wisata laut, KEK Morotai punya panorama pantai yang memesona dan alam laut yang menakjubkan.

Perpaduan pantai, pasir putih, dan birunya air laut selalu berhasil membuat jiwa pengunjung menjadi tenang.

Pulau Dodola, pulau ikonik

Jelajah pulau atau hopping island ialah kegiatan wajib bagi wisatawan saat berkunjung ke KEK Morotai.

Daftar pulau yang dijelajahi sendiri merupakan pulau-pulau kecil di Pulau Morotai yang memiliki keunikan masing-masing.

Pesona alam Morotai (Foto: Ist)

Mulai dari Pulau Dodola, Pulau Pasir Putih, Pulau Kokoya, Pulau Kolorai, dan Pulau Zum-zum. Dari semua pulau tersebut, Pulau Dodola ialah destinasi ikonik wisata di Pulau Morotai, bahkan disebut-sebut sebagai objek wisata andalan di Pulau Morotai.

Pulau Dodola sendiri terdiri dari pulau Dodola Kecil dan Pulau Dodola Besar. Keunikan Pulau Dodola hadir saat air laut surut, Pulau Dodola Kecil dan Pulau Dodola Besar akan tersambung dan tersisa hanya pemandangan pasir putih sepanjang 100 meter yang berpadu dengan birunya air laut.