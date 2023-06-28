5 Desa Wisata Terbaik di Indonesia, Pesona Alamnya Indah Bikin Hati Terpikat

SEBAGAI negara yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja Indonesia memiliki banyak wisata alam.

Tidak jarang wisata alam yang ada di Indonesia berupa sebuah perkampungan atau pedesaan yang asri dan indah.

Tentu saja saat berkunjung di destinasi wisata satu ini akan memberikan kesan yang tak akan terlupakan.

Lantas, desa wisata mana saja yang memiliki pemandangan alam terbaik di Indonesia? Berikut Okezone rangkumkan 7 di antaranya;

1. Desa Pujon, Malang

Malang termasuk kawasan wisata alam terbaik di wilayah Jawa Timur. Salah satunya adalah Desa Pujon yang terkenal sebagai desa agrowisata terbaik.

Desa ini memiliki kebun tanaman obat, kebun buah, dan tempat mengelola susu sapi. Tak heran jika kawasan ini terkenal sebagai pusat produk susu di Malang.

2. Desa Argapura, Majalengka

Bagi warga Majalengka tak asing lagi dengan desa wisata satu ini. Bagaimana tidak, di desa ini terdapat objek wisata Curug Muara Jaya dan kebun pinus yang indah.

3. Desa Lembang, Bandung

Bagi warga Bandung dan Jabodetabek mungkin tak asing dengan desa wisata satu ini. Desa yang berada di 1.312 hingga 2.084 meter di atas permukaan laut ini terkenal sangat dingin.

Terdapat kebun teh dan stroberi yang bisa dikunjungi di sini bahkan titik tertingginya ada di puncak Gunung Tangkuban Parahu.