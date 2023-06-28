5 Negara Paling Murah Dikunjungi, Ramah di Kantong Nggak Bikin Manyun

NEGARA paling murah untuk dikunjungi memang banyak dicari traveler. Menjelang waktu libur tiba sebaiknya segera tentukan destinasi wisata tujuan.

Kata siapa wisata hanya buang-buang uang? Padahal, ada negara paling murah untuk dikunjungi saat liburan.

Negara ini menawarkan keindahan alam, dan ketenangan pikiran. Tak perlu merogoh kocek dalam untuk mengunjungi negara ini.

Pelancong dapat menikmati berwisata murah. Mulai dari akomodasi murah, tempat penginapan hingga wisata kuliner. Berikut Okezone sajikan 5 negara paling murah untuk dikunjungi;

1. Bolivia

Bolivia menjadi negara paling murah untuk dikunjungi saat liburan. Negara ini memiliki berbagai wisata menarik. Pelancong dapat mengunjungi museum liberty, air terjun Jardín de Las Delicias, Kota La Paz dan lainnya.

Tak perlu khawatir soal harga. Pelancong cukup merogoh kocek Rp250 ribu saja untuk menginap. Negara di Amerika Selatan ini menduduki posisi kedua negara dengan biaya hidup termurah di dunia.

2. Indonesia

Indonesia menjadi negara yang patut dikunjungi. Terdapat berbagai kekayaan kuliner dengan cita rasa khas. Destinasi wisata di Indonesia juga sangat beraneka ragam. Bali, Yogyakarta, dan Raja Ampat merupakan tujuan favorit wisatawan interlokal.

Indonesia juga termasuk negara yang ramah turis. Makan dipatuk harga yang cukup murah. Pelancong juga dapat memilih tarif kamar untuk menginap.

3. Hungaria

Hungaria termasuk negara bersejarah yang Indah dan murah di Eropa. Jangan lupa mampir ke Budapest, ibu kota Hungaria. Panorama alam Hungaria memanjakan mata pelancong yang datang. Negara ini menawarkan banyak hal untuk di nikmati.

Harga penginapan di Hungaria mulai dari Rp200 ribu saja. Waktu terbaik mengunjungi negara ini yaitu pada bulan Maret hingga bulan Mei.