HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Nusa Dua Bali 2023, Saatnya Healing Lepas Pening!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:01 WIB
10 Tempat Wisata Nusa Dua Bali 2023, Saatnya Healing Lepas Pening!
Pantai Pandawa, Nusa Dua, Bali (Foto: Instagram/@intikacollects)
A
A
A

NAMA Bali begitu harum di kalangan turis domestik maupun mancanegara. Bukan rahasia lagi bahwa Bali, termasuk Nusa Dua menyimpan segudang tempat wisata yang tiada duanya.

Apalagi urusan wisata alam, pesonanya tidak pernah mengecewakan. Kalau masih bingung memilih, sebaiknya catat 10 tempat wisata di Nusa Dua, Bali berikut ini!

1. Pantai Geger

Pantai Geger dapat dijumpai ketika Anda bertandang ke kawasan Peminge Sawangan. Tempat wisata Nusa Dua ini memang menjadi bagian dari resort, hanya saja Anda tetap bisa menikmati keindahan pasir serta lautnya tanpa perlu bermalam di sana.

Biasanya, pengunjung kerap menghabiskan waktu di pagi hari untuk sekadar berjemur, berenang, sampai berselancar. Lokasi: Desa Adat Peminge, Sawangan.

Pantai Tanjung Benoa

Pantai Tanjung Benoa (Foto: Pemprov Bali)

2. Tanjung Benoa

Jangan sia-siakan waktu Anda di Nusa Dua dengan tidak menyambangi Tanjung Benoa. Saking indahnya, tempat wisata satu ini menjadi langganan turis mancanegara.

Antara lain aktivitas seru yang bisa dijajal mulai dari snorkeling, banana boat, scuba diving, flying fish, dan lain-lain. Lokasi: Sebelah Utara BTDC Nusa Dua, Kecamatan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung.

3. Museum Pasifika

Selanjutnya, tempat wisata di Nusa Dua ada Museum Pasifika. Aneka koleksi seperti ratusan lukisan dan patung-patung dari berbagai negara dipamerkan di sini.

Mangrove Broadwalk

Mangrove Broadwalk (Foto: dok. Pranav Pednekar)

Biaya masuknya sekitar Rp 70.000 per orang, tapi rasanya sebanding dengan karya seni yang bisa Anda nikmati. Lokasi : Area ITC Blok P Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Benoa.

4. Mangrove Boardwalk

Mangrove Boardwalk di Nusa Dua menyuguhkan hutan mangrove dengan jembatan kayu estetik. Rasakan pengalaman menyejukan mata dengan berjalan di atas jembatan sambil melihat area hijau di sisi kanan maupun kiri.

Selain mendapat edukasi alam, Anda pun diperkenankan mengamati lebih dekat hewan di habitatnya. Lokasi : Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
