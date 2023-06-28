5 Rekomendasi Tempat Wisata buat Isi Liburan Sekolah, Asyiknya Bermain Sambil Tambah Wawasan

Jatim Park 2 di Kota Batu, Jawa Timur (Foto: Instagram/@jatimparkdua)

PADA momen libur sekolah seperti saat ini, tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak untuk bersama anak-anak dan mendampinginya dalam mengisi masa liburan.

Berlibur bersama tidak hanya memberikan kesempatan untuk melepaskan kepenatan, tetapi juga dapat meningkatkan ikatan antara anggota keluarga.

Meluangkan waktu saat liburan sekolah bisa dilakukan dalam berbagai hal, misalnya melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga.

Anda bisa menerapkan konsep 'Smart Holiday Destination' dengan menentukan destinasi wisata edukasi yang sesuai dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Meski begitu, konsep 'Smart Holiday Destination' sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan ilmu untuk anak Anda saat liburan sekolah.

Berikut 5 rekomendasi destinasi yang cocok Anda kunjungi bersama anak untuk mengisi libur sekolah;

Desa Adat Osing Kemiren (Foto: dhesaku.id)

1. Edutrip Emvitrust dan Desa Adat Osing Kemiren, Banyuwangi

Banyuwangi memiliki potensi wisata yang menarik, seperti Kawah Ijen dan Pantai Pulau Merah. Emvitrust, sebuah LSM yang fokus pada pelestarian lingkungan, menyelenggarakan tour wisata edukasi yang melibatkan pengelolaan sampah dan perjalanan ke Pantai Wedi Ireng.

Di Desa Adat Osing Kemiren, terdapat atraksi wisata edukasi budaya seperti pertunjukan tarian, kerajinan tangan, dan pembatikan.

2. Jatim Park 2 Kota Batu dan Museum Angkut, Malang

Di Malang, terdapat Jatim Park 2 di Kota Batu yang merupakan smart holiday destination. Di sana, anak-anak dapat bertemu dengan berbagai jenis burung dan belajar mengenai mereka.

Jatim Park 2 Kota Batu (Foto: dok. rury 1130)

Selain itu, terdapat Museum Angkut yang menampilkan sejarah transportasi dan dapat membuka wawasan anak-anak.

3. Bali Safari & Marine Park dan Wisata Pulau Penyu Tanjung Benoa, Bali

Bali, destinasi favorit di Indonesia, menawarkan tempat wisata keluarga yang memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak. Bali Safari dan Marine Park berfokus pada pelestarian satwa langka dan budaya Bali.

Wisata Pulau Penyu di Tanjung Benoa menawarkan pengalaman edukatif dan interaktif, seperti melihat proses penetasan dan pelepasan anak penyu ke laut serta berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian penyu.