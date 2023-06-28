Catat! 10 Oleh-Oleh Khas Cilegon yang Bisa Dibeli Traveler

Dapros salah satu oleh-oleh saat berkunjung ke Cilegon. (Foto: Cookpad.com)

BERKUNJUNG ke Kota Cilegon, Banten, rasanya sia-sia apabila pulang tanpa membawa oleh-oleh. Walaupun dikenal sebagai Kota Baja, namun di Cilegon pun memiliki sejumlah hidangan khas yang lezat dan cocok dijadikan buah tangan.

Simak daftar oleh-oleh Khas Cilegon berikut ini, buat jadi panduan Anda jika kelak menyambangi kota di bagian barat Banten tersebut!

1. Sate Bandeng

Sate ayam atau kambing sudah biasa! Bagaimana jika membawa oleh-oleh khas Cilegon berupa Sate Bandeng? Dijamin siapapun tak akan bisa menolak kelezatan serta keunikannya.

Salah satu yang direkomendasikan ada Sate Bandeng Bu Mamak, yang pertusuknya dibanderol sekitar Rp 40.000.

Sate bandeng

2. Bakso Ikan Lele

Memang unik oleh-oleh khas Cilegon satu ini. Kalau biasanya bakso terbuat dari daging sapi atau ayam, di sana ada bakso berbahan dasar ikan lele.

Tak kalah nikmat, bakso ikan lele ini rasanya kenyal, gurih, cocok diolah jadi santapan berkuah. Biasanya, satu bungkus bakso ikan lele ini dihargai sekitar Rp 15.000 saja.

3. Gegetas

Bahan utama oleh-oleh khas Cilegon bernama gegetas ini adalah tepung beras dan kelapa parut. Tak heran jika rasanya gurih dan bikin nagih.

Per kemasan, umumnya gegetas ini dibanderol seharga Rp 10.000. Varian rasanya cukup banyak ada original, balado, dan pedas.

4. Kue Gipang

Kue Gipang termasuk oleh-oleh khas Cilegon yang tak boleh dilewatkan. Rasanya manis dan cukup renyah sepertinya akan cocok di lidah semua usia.

Kue berbahan beras ketan ini memang punya tekstur yang lengket. Namun disitulah letak keunikannya.