Nikmati Makan Siang Istimewa dengan Sajian Buffet di Park Hyatt Jakarta Setiap Hari

MAKAN siang menjadi momen untuk bercengkrama dengan keluarga, sahabat serta kolega. Menambah kehangatan saat santap siang, Park Hyatt Jakarta menyajikan menu buffet untuk makan siang dengan hidangan terbaik. Experience ini bisa dinikmati di Dining Room Park Hyatt Jakarta lantai 22, setiap hari.

"Experience the ultimate dining experience at Park Hyatt Jakarta's Dining Room, where we are delighted to present our new live buffet," tulis Executive Chairman MNC, Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan e-flyer pada laman Instagram miliknya, Rabu (28/6/2023).

Menu yang tersedia merupakan sajian istimewa hidangan Indonesia, Mediterania dan Italia. Dalam menghadirkan kualitas terbaik, chef Park Hyatt Jakarta secara khusus mengambil bahan makanan dari petani lokal di Puncak, Bogor dan juga Bandung.

Park Hyatt Jakarta juga berkolaborasi dengan produsen coklat dari berbagai daerah di Indonesia, nelayan di Lombok dan Bali, produsen keju di Jawa Tengah, dan mendapatkan daging sapi kualitas premium dari Australia.