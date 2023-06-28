Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang Waktunya Traveling, Mumpung Ada Promo Hotel di Mister Aladin!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:22 WIB
Libur Panjang Waktunya Traveling, Mumpung Ada Promo Hotel di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

LIBUR panjang cuti bersama Idul Adha ini nggak boleh Anda sia-siakan! Waktunya jalan-jalan guna melepas penat setelah sibuk beraktivitas. Nah, buat Anda yang mau liburan tapi mager, mending menginap di hotel saja!

Staycation merupakan salah satu jenis liburan yang tak banyak menguras tenaga. Anda bisa rebahan cantik seharian di hotel dengan suasana yang nyaman.

Kalau sudah merasa cukup rebahan, Anda juga bisa menikmati fasilitas lain yang tersedia.

Biasanya, hotel menyediakan fasilitas umum seperti kolam renang, pusat kebugaran, balkon dengan pemandangan indah, dan masih banyak lagi. Anda juga bisa menikmati menu spesial dari restoran mereka jika memilikinya lho!

Tapi, liburan kan bisa bikin dompet jebol? Tenang, ini nggak bakal kejadian kalau Anda pesan hotelnya di Mister Aladin.

Soalnya, selama 3 hari ke depan, Anda bisa memesan hotel mana aja mulai dari Rp99.000 saja.

Makanya, tunggu apa lagi! Yuk segera rencanakan perjalanan Anda dan pesan hotelnya sebelum kehabisan, soalnya promonya cuma sampai 30 Juni 2023 saja! Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin berkesan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement