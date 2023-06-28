Libur Panjang Waktunya Traveling, Mumpung Ada Promo Hotel di Mister Aladin!

LIBUR panjang cuti bersama Idul Adha ini nggak boleh Anda sia-siakan! Waktunya jalan-jalan guna melepas penat setelah sibuk beraktivitas. Nah, buat Anda yang mau liburan tapi mager, mending menginap di hotel saja!

Staycation merupakan salah satu jenis liburan yang tak banyak menguras tenaga. Anda bisa rebahan cantik seharian di hotel dengan suasana yang nyaman.

Kalau sudah merasa cukup rebahan, Anda juga bisa menikmati fasilitas lain yang tersedia.

Biasanya, hotel menyediakan fasilitas umum seperti kolam renang, pusat kebugaran, balkon dengan pemandangan indah, dan masih banyak lagi. Anda juga bisa menikmati menu spesial dari restoran mereka jika memilikinya lho!

Tapi, liburan kan bisa bikin dompet jebol? Tenang, ini nggak bakal kejadian kalau Anda pesan hotelnya di Mister Aladin.

Soalnya, selama 3 hari ke depan, Anda bisa memesan hotel mana aja mulai dari Rp99.000 saja.

Makanya, tunggu apa lagi! Yuk segera rencanakan perjalanan Anda dan pesan hotelnya sebelum kehabisan, soalnya promonya cuma sampai 30 Juni 2023 saja! Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin berkesan.