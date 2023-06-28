Inilah 5 Daerah Penghasil Stroberi Paling Enak di Jawa Timur

STROBERI memang bukan tumbuhan buah asli Indonesia, namun di tanah Indonesia buah ini bisa tumbuh dengan subur.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menghasilkan 8.384 kuintal stroberi pada 2021. Jumlah tersebut rupanya mengalami kenaikan dari yang sebelumnya hanya 5.592 kuintal saja di tahun 2020.

Dari sekian banyak produksi stroberi di Jawa Timur, daerah mana saja yang memiliki andil besar? Berikut 5 daerah penghasil stroberi di Jawa Timur yang harus Anda ketahui.

1. Kabupaten Malang

Di urutan pertama terdapat Kabupaten Malang yang pada tahun 2021 lalu berhasil memproduksi sekitar 6.315 kuintal stroberi.

Jumlah tersebut rupanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020. Di mana pada tahun tersebut Kabupaten Malang hanya menghasilkan 2.377 kuintal stroberi saja.

2. Kota Batu

Selanjutnya ada Kota Batu yang pada 2021 menghasilkan sebanyak 1.833 kuintal stroberi. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Malang, jumlah stroberi di Kota Batu rupanya mengalami penurunan sejak 2020. Saat itu stroberi yang dihasilkan sebanyak 2.666 kuintal.

Sumber lain menyebutkan jika penurunan produksi stroberi di Kota Batu bisa jadi terpengaruh karena musim. Di musim penghujan, produki stroberi cenderung menurun daripada saat musim kemarau.

3. Kabupaten Magetan

Di urutan ketiga terdapat Kabupaten Magetan yang menghasilkan 115 kuintal stroberi pada 2021. Jumlah tersebut sedikit menurun dari tahun 2020. Di mana pada 2020 Kabupaten Magetan berhasil memanen sebanyak 116 kuintal stroberi.

Melansir dari laman Desa Ngancar, Magetan, desa ini menjadi salah satu daerah penghasil stroberi terbesar di Kabupaten Magetan. Selain stroberi, Desa Ngancar juga terkenal dengan penghasil wortel.