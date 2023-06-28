Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 5 Daerah Penghasil Stroberi Paling Enak di Jawa Timur

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:02 WIB
Inilah 5 Daerah Penghasil Stroberi Paling Enak di Jawa Timur
Buah Stroberi (Foto: Instagram/@stagmarj)
A
A
A

STROBERI memang bukan tumbuhan buah asli Indonesia, namun di tanah Indonesia buah ini bisa tumbuh dengan subur.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur menghasilkan 8.384 kuintal stroberi pada 2021. Jumlah tersebut rupanya mengalami kenaikan dari yang sebelumnya hanya 5.592 kuintal saja di tahun 2020.

Dari sekian banyak produksi stroberi di Jawa Timur, daerah mana saja yang memiliki andil besar? Berikut 5 daerah penghasil stroberi di Jawa Timur yang harus Anda ketahui.

1. Kabupaten Malang

Di urutan pertama terdapat Kabupaten Malang yang pada tahun 2021 lalu berhasil memproduksi sekitar 6.315 kuintal stroberi.

Jumlah tersebut rupanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020. Di mana pada tahun tersebut Kabupaten Malang hanya menghasilkan 2.377 kuintal stroberi saja.

2. Kota Batu

Selanjutnya ada Kota Batu yang pada 2021 menghasilkan sebanyak 1.833 kuintal stroberi. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Malang, jumlah stroberi di Kota Batu rupanya mengalami penurunan sejak 2020. Saat itu stroberi yang dihasilkan sebanyak 2.666 kuintal.

Buah Stroberi

Buah Stroberi (Foto: Freepik)

Sumber lain menyebutkan jika penurunan produksi stroberi di Kota Batu bisa jadi terpengaruh karena musim. Di musim penghujan, produki stroberi cenderung menurun daripada saat musim kemarau.

3. Kabupaten Magetan

Di urutan ketiga terdapat Kabupaten Magetan yang menghasilkan 115 kuintal stroberi pada 2021. Jumlah tersebut sedikit menurun dari tahun 2020. Di mana pada 2020 Kabupaten Magetan berhasil memanen sebanyak 116 kuintal stroberi.

Melansir dari laman Desa Ngancar, Magetan, desa ini menjadi salah satu daerah penghasil stroberi terbesar di Kabupaten Magetan. Selain stroberi, Desa Ngancar juga terkenal dengan penghasil wortel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/406/3074321/4_fakta_pantai_kedung_tumpang_tulungagung-Bpaq_large.jpg
4 Fakta Pantai Kedung Tumpang Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/406/2926631/suhu-politik-memanas-pemprov-jatim-optimis-pariwisata-tetap-tumbuh-positif-hafqlmcIE7.jpg
Suhu Politik Memanas, Pemprov Jatim Optimis Pariwisata Tetap Tumbuh Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/406/2900804/menguak-asal-usul-mengapa-kediri-dijuluki-kota-tahu-jbx5q0Qt3T.jpg
Menguak Asal-usul Mengapa Kediri Dijuluki Kota Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/406/2866808/pernah-jadi-pusat-perdagangan-majapahit-begini-asal-usul-dan-sejarah-tuban-RGC3TATLQZ.JPG
Pernah Jadi Pusat Perdagangan Majapahit, Begini Asal-usul dan Sejarah Tuban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/406/2858048/kalahkan-jabar-dan-jateng-peredaran-uang-sektor-wisata-di-jawa-timur-capai-rp487-triliun-9UXi98BBnm.jpg
Kalahkan Jabar dan Jateng, Peredaran Uang Sektor Wisata di Jawa Timur Capai Rp487 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/406/2857407/terkenal-dengan-reognya-yang-mendunia-apa-kepanjangan-ponorogo-fXTWdCjQTh.JPG
Terkenal dengan Reognya yang Mendunia, Apa Kepanjangan Ponorogo?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement