HOME WOMEN TRAVEL

Hati-Hati Traveler, 3 Pakaian seperti Ini Bisa Bikin Anda Diusir dari Pesawat

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:03 WIB
Hati-Hati Traveler, 3 Pakaian seperti Ini Bisa Bikin Anda Diusir dari Pesawat
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

ALAT transportasi udara termasuk moda transportasi yang kerap menjadi pilihan traveler. Selain memiliki ketentuan bagasi dan larangan menggunakan sandal saat lepas landas. Ternyata model pakaian tertentu juga dilarang dikenakan saat di pesawat.

Lantas, model pakaian apa saja yang bisa bikin diusir dari pesawat? Melansir The Sun, berikut 3 model pakaian yang dilarang dikenakan saat di pesawat;

1. Vulgar atau terlalu terbuka

Pakaian yang terlalu terbuka tak disukai oleh maskapai penerbangan. Hal itu pernah dialami oleh Catherine Bampton pada 13 Januari 2021 saat naik pesawat dipermalukan oleh awak kabin yang mencacinya lantaran pakaian yang dikenakan terkesan menunjukkan terlalu banyak kulit.

Ia diketahui mengenakan atasan halter neck ketika mencoba mengejar penerbangan Virgin Australia dari Adelaide.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

2. Crop Top

Baju model crop top juga cenderung tidak disukai. Pengalaman pahit pernah dialami oleh model OnlyFans, Isabelle Eleanore. Ia dipermalukan dengan disuruh menutup auratnya dalam penerbangan. Awak kabin berujar bahwa atasan yang dikenakan Isabelle sangat tidak pantas.

Isabelle diketahui sedang melakukan perjalanan ke Melbourne dari Gold Coast Australia ketika ia diberitahu oleh seorang awak kabin pada Februari 2021 soal pelanggaran yang dilakukannya.

Kendati mengklaim telah berurusan dengan 8 orang lain dari maskapai murah Jetstar sebelum naik, selebgram itu diberi tahu bahwa atasan hitam dan celana jins terkesan seronok itu tidak pantas untuk seorang penumpang pesawat.

