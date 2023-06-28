Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Vietnam Diminati Pelancong Indonesia, Situs Bersejarah hingga Kuliner Jadi Daya Tarik

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:02 WIB
Vietnam Diminati Pelancong Indonesia, Situs Bersejarah hingga Kuliner Jadi Daya Tarik
Kawasan Bui Vien Street di Kota Ho Chi Minh, Vietnam (Foto: Instagram/@visitvietnam)
A
A
A

VIETNAM, salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja itu kini tengah menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin diminati pengunjung dari Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden bidang Komersial Vietjet Air, Jay L. Lingeswara dalam acara Peluncuran Layanan Penerbangan Vietjet Air Rute Jakarta - Ho Chi Minh City di Jakarta.

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melancong ke Vietnam menjadikan Vietjet Air selaku maskapai penerbangan dari Vietnam menyediakan rute baru dari Jakarta ke Ho Chi Minh City.

Infografis Negara Penghasil Wanita Cantik di ASEAN

“Indonesia adalah pasar yang besar. Bahkan, penerbangan dari Bali ke Ho Chi Minh City/Hanoi atau sebaliknya dapat mencapai 5 kali penerbangan dalam sehari jika musim liburan tiba,” kata Jay, seperti dilansir dari ANTARA.

Vietnam menawarkan ragam budaya, pemandangan alam yang cantik, serta wisata kuliner yang lezat bagi pengunjung. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Indonesia untuk melancong ke sana.

Ada beberapa destinasi favorit pengunjung selama berada di Vietnam, yakni Da Nang, Ha Long Bay, Gua Son Doong, Kepulauan Phu Quoc, Cam Ranh Bay, kota kuno Hue, Hoi An, dan lainny. Kota Ho Chi Minh City merupakan salah satu destinasi populer di Vietnam dan banyak pengunjung dari Indonesia berkunjung ke daerah tersebut.

Halaman:
1 2
      
