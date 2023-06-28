Qantas Terbitkan Aturan Baru, Awak Kabin Boleh Berambut Gondrong dan Berkacamata

MASKAPAI penerbangan Australia, Qantas belum lama ini merilis panduan baru terkait penampilan dan gaya seragam karyawan.

Dalam perubahan ini, staf, termasuk awak kabin diberi kelonggaran untuk memiliki rambut panjang (dalam sanggul atau kuncir kuda), memakai atau tidak memakai riasan sesuai pilihan mereka, mengenakan kacamata alih-alih lensa kontak (dengan syarat lensa bening), serta memakai sepatu datar.

Perwakilan Qantas menyatakan, pembaruan ini tidak mengubah seragamnya, tetapi memodernisasi cara karyawan mengenakannya sesuai dengan umpan balik dari karyawan dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang.

Awak kabin maskapai Qantas (Foto: Qantas)

Pedoman tersebut juga berlaku untuk maskapai penerbangan berbiaya rendah yang dimiliki oleh perusahaan, Jetstar. Sebelumnya, terdapat peraturan yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, namun sekarang terdapat satu set persyaratan untuk semua karyawan.

"Seragam adalah simbol merek ikonik kami dan karyawan kami sangat bangga mengenakannya. Mode berubah, begitu juga dengan pedoman gaya kami selama bertahun-tahun," ujarnya mengutip The Guardian.

“Kami bangga dengan keberagaman dan juga memperbarui pedoman kami, perubahan ini akan membuat pemakaian seragam kami lebih nyaman dan praktis bagi semua karyawan, termasuk mereka yang memiliki berbagai macam bentuk tubuh dan mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam," paparnya.