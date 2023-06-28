Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Qantas Terbitkan Aturan Baru, Awak Kabin Boleh Berambut Gondrong dan Berkacamata

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |04:01 WIB
Qantas Terbitkan Aturan Baru, Awak Kabin Boleh Berambut Gondrong dan Berkacamata
Awak kabin maskapai Qantas (Foto: Instagram/@qantas)
A
A
A

MASKAPAI penerbangan Australia, Qantas belum lama ini merilis panduan baru terkait penampilan dan gaya seragam karyawan.

Dalam perubahan ini, staf, termasuk awak kabin diberi kelonggaran untuk memiliki rambut panjang (dalam sanggul atau kuncir kuda), memakai atau tidak memakai riasan sesuai pilihan mereka, mengenakan kacamata alih-alih lensa kontak (dengan syarat lensa bening), serta memakai sepatu datar.

Perwakilan Qantas menyatakan, pembaruan ini tidak mengubah seragamnya, tetapi memodernisasi cara karyawan mengenakannya sesuai dengan umpan balik dari karyawan dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang.

Awak Kabin Qantas

Awak kabin maskapai Qantas (Foto: Qantas)

Pedoman tersebut juga berlaku untuk maskapai penerbangan berbiaya rendah yang dimiliki oleh perusahaan, Jetstar. Sebelumnya, terdapat peraturan yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, namun sekarang terdapat satu set persyaratan untuk semua karyawan.

"Seragam adalah simbol merek ikonik kami dan karyawan kami sangat bangga mengenakannya. Mode berubah, begitu juga dengan pedoman gaya kami selama bertahun-tahun," ujarnya mengutip The Guardian.

“Kami bangga dengan keberagaman dan juga memperbarui pedoman kami, perubahan ini akan membuat pemakaian seragam kami lebih nyaman dan praktis bagi semua karyawan, termasuk mereka yang memiliki berbagai macam bentuk tubuh dan mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam," paparnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/406/3097963/berapa_besar_kemungkinan_meninggal_di_dalam_pesawat-LMcg_large.jpg
Berapa Besar Kemungkinan Meninggal di Dalam Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/406/3094870/5_maskapai_yang_belum_pernah_mengalami_kecelakaan-AdIv_large.jpg
5 Maskapai yang Belum Pernah Mengalami Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/549/3094865/penerbangan_terlama_di_dunia_rute_durasi_dan_fakta_menarik_yang_perlu_kamu_tahu-e5Rb_large.jpg
Penerbangan Terlama di Dunia: Rute, Durasi, dan Fakta Menarik yang Perlu Kamu Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/549/3088203/rute_penerbangan_terpendek_di_dunia_hanya_berjarak_2_kilometer-XeAn_large.jpg
Rute Penerbangan Terpendek di Dunia Hanya Berjarak 2,7 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/549/3076180/jangan_menggunakan_ponsel_saat_melakukan_penerbangan_ini_alasannya-OFx8_large.jpg
Jangan Menggunakan Ponsel saat Melakukan Penerbangan! Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070944/tips_hemat_liburan_2025_gunakan_mils_atau_poin_maskapai_penerbangan-BKX1_large.jpg
Tips Hemat Liburan 2025, Gunakan Mils atau Poin Maskapai Penerbangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement