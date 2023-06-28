Maskapai Vietnam Buka Rute Baru dari Jakarta, Harga Tiketnya Lebih Murah dari ke Makassar

MASKAPAI penerbangan asal Vietnam, Vietjet Air membuka rute penerbangan terbaru Jakarta - Ho Chi Minh City yang berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2023 mendatang.

Penerbangan dari Jakarta - Ho Chi Minh City merupakan rute ketiga dari Vietjet Air yang menghubungkan Indonesia ke Vietnam secara langsung.

Sebelumnya, rute Bali - Ho Chi Minh City dan Bali - Hanoi sudah diluncurkan terlebih dahulu pada tahun 2019 dan 2020.

"Penerbangan dari Jakarta ke Ho Chi Minh akan ada jadwalnya setiap hari dan berlaku mulai tanggal 5 Agustus nanti," kata Wakil Presiden bidang Komersial Vietjet Air Jay L. Lingeswara, mengutip ANTARA.

Rute baru Jakarta - Ho Chi Minh City dijadwalkan berangkat mulai pukul 13.30 WIB dengan frekuensi penerbangan sekali dalam sehari.

Vietjet Air mengadakan promosi untuk merayakan peluncuran rute Jakarta - Ho Chi Minh City, yaitu harga tiket mulai dari Rp900 ribu untuk kelas tertentu setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat sekali jalan.

Harga itu lebih murah dari perjalanan domestik rute Jakarta-Makassar atau sebaliknya yang berada di angka Rp1 jutaan.

Vietjet Air menyediakan empat kelas tiket yang dapat dipesan oleh pelanggan, yakni kelas Business, Sky Boss, Deluxe, dan Eco-Class.