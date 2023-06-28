Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Maskapai Vietnam Buka Rute Baru dari Jakarta, Harga Tiketnya Lebih Murah dari ke Makassar

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |02:03 WIB
Maskapai Vietnam Buka Rute Baru dari Jakarta, Harga Tiketnya Lebih Murah dari ke Makassar
Maskapai Vietjet Air (Foto: REUTERS/Kham)
A
A
A

MASKAPAI penerbangan asal Vietnam, Vietjet Air membuka rute penerbangan terbaru Jakarta - Ho Chi Minh City yang berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2023 mendatang.

Penerbangan dari Jakarta - Ho Chi Minh City merupakan rute ketiga dari Vietjet Air yang menghubungkan Indonesia ke Vietnam secara langsung.

Sebelumnya, rute Bali - Ho Chi Minh City dan Bali - Hanoi sudah diluncurkan terlebih dahulu pada tahun 2019 dan 2020.

"Penerbangan dari Jakarta ke Ho Chi Minh akan ada jadwalnya setiap hari dan berlaku mulai tanggal 5 Agustus nanti," kata Wakil Presiden bidang Komersial Vietjet Air Jay L. Lingeswara, mengutip ANTARA.

Infografis Maskapai dengan Pramugari Terbaik

Rute baru Jakarta - Ho Chi Minh City dijadwalkan berangkat mulai pukul 13.30 WIB dengan frekuensi penerbangan sekali dalam sehari.

Vietjet Air mengadakan promosi untuk merayakan peluncuran rute Jakarta - Ho Chi Minh City, yaitu harga tiket mulai dari Rp900 ribu untuk kelas tertentu setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat sekali jalan.

Harga itu lebih murah dari perjalanan domestik rute Jakarta-Makassar atau sebaliknya yang berada di angka Rp1 jutaan.

Vietjet Air menyediakan empat kelas tiket yang dapat dipesan oleh pelanggan, yakni kelas Business, Sky Boss, Deluxe, dan Eco-Class.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement