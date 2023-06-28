Menikmati Staycation Lebih Private Habiskan Libur Panjang, Nyaman Serasa di Rumah Sendiri

BAGI Anda yang menginginkan suasana baru atau ingin berwisata sekadar melepas kepenatan alias healing, staycation ialah opsi terbaik.

Tentu Anda pernah mendengar istilah staycation? Ya, staycation ialah istilah yang diartikan liburan dekat rumah.

Konsep liburan semacam ini memiliki makna liburan dengan menetap di suatu tempat, biasanya di hotel, vila, apartemen, maupun tempat persinggahan lainnya.

Staycation sejak pandemi menjadi tren liburan baru karena dianggap lebih aman, lantaran tidak perlu menempuh jarak terlalu jauh dan dari segi biaya pun dinilai lebih hemat.

Bicara soal lokasi, Kemang populer menjadi pusat hiburan yang sudah eksis sejak lama. Tak hanya banyak deretan kafe, namun juga hotel. Belakangan, hotel menjadi pilihan tempat staycation bagi traveler yang ingin suasana baru.

Salah satu hotel yang menjadi pilihan para budget traveler ialah Ra Inn Kemang di bawah naungan Ra Hospitality.

Lokasinya dekat dengan Mampang yang menjadi pusat perkantoran, sementara kawasan hiburan terletak di Senopati dan area Kemang sendiri.

"Jadi tempat staycation juga cocok lho. Karena hotel ini juga punya akses mudah, ada supermarket dan atraksi kota yang ramai," ungkap General Manager Ra Inn Kemang, Amanda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6/2023).

Karena lokasinya strategis, hotel ini telah menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang mencari akomodasi liburan atau staycation.