5 Manfaat Ikan Shisamo yang Viral karena Dimakan Cipung

IKAN Shisamo viral usai menjadi santapan favorit Rayyanza alias Cipung, anak pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ikan ini juga dikenal sebagai ikan capelin atau smelt yang menjadi salah satu ikan laut yang populer dalam masakan Jepang.

Ikan ini populer di seluruh dunia, dari Jepang dan Korea hingga Eropa dan Amerika Utara, karena ketersediaannya yang melimpah. Selain rasanya yang lezat, ikan shisamo juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan

Ikan shisamo kaya akan fosfor, selenium, vitamin B12, mangan, dan asam lemak omega-3, dan juga memiliki kadar tembaga, seng, magnesium, dan kalsium sedang. Selain itu, ikan ini mungkin menawarkan berbagai vitamin B dan tingkat protein yang signifikan, hampir 30% dari kebutuhan harian Anda dalam porsi 3 ons.

Berikut 5 manfaat dari ikan shisamo yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (29/6/2023).

1. Dapat Meningkatkan Energi





Fosfor adalah mineral penting dalam tubuh dan merupakan elemen penting dalam mengubah nutrisi menjadi energi yang dapat digunakan. 20% dari kebutuhan harian Anda akan mineral ini dapat disediakan dalam satu porsi ikan shisamo, yang dapat membantu pengiriman nutrisi dan energi ke dalam sel Anda menjadi efisien.

2. Meningkatkan Sistem Saraf

Kalsium adalah elektrolit, dan karenanya merupakan bagian penting dalam sistem saraf. Ikan smelt dapat memberikan kalsium yang memastikan kontraksi otot Anda dan pesan lain dalam sistem saraf dikomunikasikan secara efektif.

3. Dapat Mencegah Penyakit Jantung

Terdapat kandungan potasium dalam jumlah sedang di setiap ikan shisamo, dan mineral ini berfungsi sebagai vasodilator, yang artinya dapat membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah dan arteri. Ini dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit jantung seperti serangan jantung.