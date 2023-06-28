Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Ikan Shisamo yang Viral karena Dimakan Cipung

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:00 WIB
5 Manfaat Ikan Shisamo yang Viral karena Dimakan Cipung
Ikan Shihamo (Foto: Timesofindia)
A
A
A

IKAN Shisamo viral usai menjadi santapan favorit Rayyanza alias Cipung, anak pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ikan ini juga dikenal sebagai ikan capelin atau smelt yang menjadi salah satu ikan laut yang populer dalam masakan Jepang.

Ikan ini populer di seluruh dunia, dari Jepang dan Korea hingga Eropa dan Amerika Utara, karena ketersediaannya yang melimpah. Selain rasanya yang lezat, ikan shisamo juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan secara keseluruhan

Cipung Makan Ikan Shisamo

Ikan shisamo kaya akan fosfor, selenium, vitamin B12, mangan, dan asam lemak omega-3, dan juga memiliki kadar tembaga, seng, magnesium, dan kalsium sedang. Selain itu, ikan ini mungkin menawarkan berbagai vitamin B dan tingkat protein yang signifikan, hampir 30% dari kebutuhan harian Anda dalam porsi 3 ons.

Berikut 5 manfaat dari ikan shisamo yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (29/6/2023). 

1. Dapat Meningkatkan Energi

Ikan Shisamo

Fosfor adalah mineral penting dalam tubuh dan merupakan elemen penting dalam mengubah nutrisi menjadi energi yang dapat digunakan. 20% dari kebutuhan harian Anda akan mineral ini dapat disediakan dalam satu porsi ikan shisamo, yang dapat membantu pengiriman nutrisi dan energi ke dalam sel Anda menjadi efisien.

2. Meningkatkan Sistem Saraf

Kalsium adalah elektrolit, dan karenanya merupakan bagian penting dalam sistem saraf. Ikan smelt dapat memberikan kalsium yang memastikan kontraksi otot Anda dan pesan lain dalam sistem saraf dikomunikasikan secara efektif.

3. Dapat Mencegah Penyakit Jantung

Terdapat kandungan potasium dalam jumlah sedang di setiap ikan shisamo, dan mineral ini berfungsi sebagai vasodilator, yang artinya dapat membantu mengurangi ketegangan pada pembuluh darah dan arteri. Ini dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit jantung seperti serangan jantung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/298/3173305/hiu-CwQp_large.jpg
Kenapa Ikan Hiu Mengandung Merkuri yang Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/298/3123248/gak_harus_salmon_ini_manfaat_konsumsi_ikan_lokal_untuk_anak-tyRB_large.jpg
Gak Harus Salmon, Ini Manfaat Konsumsi Ikan Lokal untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028437/naufal-jLSd_large.jpg
Makanan Pinggir Jalan Favorit Naufal Hafidz, Anak Teknik Sipil ITB yang Viral Punya IPK 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980326/viral-ibu-dan-anak-keracunan-ikan-buntal-hingga-meninggal-dunia-ini-fakta-ikan-nyonya-puff-jF20WJvvs2.jpg
Viral Ibu dan Anak Keracunan Ikan Buntal hingga Meninggal Dunia, Ini Fakta Ikan Nyonya Puff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959206/7-jenis-ikan-baik-yang-membantu-mencerdaskan-otak-anak-jHXu7J6L8O.JPG
7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911533/6-kuliner-nikmat-berbahan-dasar-ikan-khas-nusantara-bikin-lidah-berdansa-qAjQxgwKmc.jpg
6 Kuliner Nikmat Berbahan Dasar Ikan Khas Nusantara, Bikin Lidah Berdansa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement