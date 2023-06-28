Begini Tampilan Asli Teh Talua, Tanpa SKM dan Susu Bubuk yang Viral

TEH talua atau teh telur yang merupakan minuman khas Sumatera Barat belakangan viral di media sosial. Pasalnya, minuman manis yang satu ini dimodifikasi dengan beberapa bahan tambahan dari salah satu penjual.

Teh talua yang dimodifikasi ini mulanya dibagikan oleh satu akun TikTok bernama Betty Augustina. Ia membagikan momen saat mencicipi salah satu jajanan kaki lima di Bukittinggi bernama Teh Talua Bang Ucok. Postingan tersebut lantas viral media sosial hingga ditonton lebih dari 5,2 juta akun.

Penyajian Teh Talua tersebut ditambahkan susu kental manis dan bubuk milo dan penyajiannya hingga rasanya dianggap terlalu manis.

Video ini pun diperbincangan pula di Twitter. Diunggah ulang oleh akun Twitter @Talua_, salah satu netizen dari akun @iqbalabqi mengomentari unggahan tersebut. Ia mengklaim bahwa teh talua atau teh telur memang begitu lezat. Tapi dengan versi original dimana umumnya hanya mencampurkan teh dan telur.

"Teh Talua (Teh Telur) itu enak banget guys sumpah!! Tapi cukup sampai bagian teh dicampur ke telornya,"bunyi cuitan dari @iqbalabqi dikutip pada Rabu, (28/6/2023).

Pemilik akun tersebut merasa penambahan bubuk milo dan susu kental manis justru merusam cita rasa dari teh talua yang begitu otentik dan sudah terlampau manis. Seharusnya usai mencampurkan teh dan telur, teh talua diberi perasan jeruk nipis di atasnya, bukan milo.

"Lo ngapain nambahin kental manis dan milo kesana, mana banyak lagi. Lo ngerusak cita rasa teh talua. Kasih tuh jeruk nipis diatasnya bukan SKM sama Milo,"pungkasnya.