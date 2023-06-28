Viral Teh Talua Disajikan dengan SKM dan Susu Bubuk Jadi Sorotan, Netizen: Terlalu Diabetes Ini

MEDIA sosial sedang diramaikan dengan minuman khas dari Sumatera Barat, teh talua. Minuman legendaris tersebut menjadi sorotan karena cara mengolah dan penyajiannya yang tidak biasa.

Salah satu akun TikTok bernama Betty Augustina membagikan momen saat dia mencicipi salah satu jajanan kaki lima di Bukittinggi bernama Teh Talua Bang Ucok.

“Minuman teh paling bar bar, teh kocok susu. Jualannya di gerobak kecil, tapi ramai banget,” ujar pemilik akun tersebut di videonya.

Di video itu dia juga membagikan momen saat sang penjual membuat dan menyajikan teh talua dengan cara yang unik.