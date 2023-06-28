Mengenal Ikan Shisamo yang Viral Dimakan Cipung, Berapa Harganya?

VIDEO Rayyanza sangat lahap makan ikan viral di TikTok. Dalam video tersebut, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cipung itu tampak menikmati setiap gigigtannya.

Diketahui, Rayyanza memakan ikan Shisamo. Ini merupakan ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi. Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Dilihar sekilas, ikan Shisamo yang juga biasa disebut Capelin memiliki bentuk yang sangat mirip dengan ikan teri, hanya saja lebih besar. Ikan ini memiliki tubuh yang langsing berwarna perak mengkilap, dan kehitaman pada bagian atasnya.

Melansir Thespurceeats, ikan Shisamo termasuk dalam keluarga Osmeridae yang hidup di Samudra Atlantik pada lautan dalam, terutama di Kanada. Biasanya, ikan ini hidup bergerombol dan bermigrasi mengikuti arus air laut.

Ini adalah ikan yang biasa dimakan dalam masakan Jepang yang hanya dipanggang, dan sering ditemukan di menu restoran Jepang ala izakaya (tapas). Rasa daging ikan ini sangat gurih dengan duri yang hanya ada di bagian tengah.

Ikan Shisamo jenis jantan memiliki tubuh yang lebih langsing. Sementara yang betina lebih gemuk karena bagian perutnya dipenuhi dengan telur. Ini yang membuat ikan Capelin memiliki rasa yang sangat gurih dan disukai banyak orang.

Bukan hanya memiliki rasa yang nikmat, ikan Shisamo juga memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dari ikan salmon. Per-100 gram ikan mengandung 1,0 gram asam lemak omega 3, maka ikan capelin memiliki kandungan 1,2 gram omega 3.

Telur ikan Shisamo juga biasa digunakan toping sushi sebagai pengganti dari telur ikan terbang yang harganya jauh lebih mahal. Warnanya juga ada yang hitam dan oranye, serta memiliki rasa yang tidak berbeda jauh dengan ikan telur terbang.