Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Ikan Shisamo yang Viral Dimakan Cipung, Berapa Harganya?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:07 WIB
Mengenal Ikan Shisamo yang Viral Dimakan Cipung, Berapa Harganya?
Ikan Shisamo camilan favorit Cipung (Foto: Thespruceeats)
A
A
A

VIDEO Rayyanza sangat lahap makan ikan viral di TikTok. Dalam video tersebut, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akrab disapa Cipung itu tampak menikmati setiap gigigtannya. 

Diketahui, Rayyanza memakan ikan Shisamo. Ini merupakan ikan yang sedang populer, yang sangat sarat dengan nutrisi. Ukurannya juga cukup mungil, yakni dengan panjang sekitar 15 cm, sehingga bisa dengan nyaman dikonsumsi oleh anak-anak.

Cipung Makan Ikan Shisamo

Dilihar sekilas, ikan Shisamo yang juga biasa disebut Capelin memiliki bentuk yang sangat mirip dengan ikan teri, hanya saja lebih besar. Ikan ini memiliki tubuh yang langsing berwarna perak mengkilap, dan kehitaman pada bagian atasnya.

Melansir Thespurceeats, ikan Shisamo termasuk dalam keluarga Osmeridae yang hidup di Samudra Atlantik pada lautan dalam, terutama di Kanada. Biasanya, ikan ini hidup bergerombol dan bermigrasi mengikuti arus air laut.

Ikan Shisamo

Ini adalah ikan yang biasa dimakan dalam masakan Jepang yang hanya dipanggang, dan sering ditemukan di menu restoran Jepang ala izakaya (tapas). Rasa daging ikan ini sangat gurih dengan duri yang hanya ada di bagian tengah.

Ikan Shisamo jenis jantan memiliki tubuh yang lebih langsing. Sementara yang betina lebih gemuk karena bagian perutnya dipenuhi dengan telur. Ini yang membuat ikan Capelin memiliki rasa yang sangat gurih dan disukai banyak orang.

Bukan hanya memiliki rasa yang nikmat, ikan Shisamo juga memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dari ikan salmon. Per-100 gram ikan mengandung 1,0 gram asam lemak omega 3, maka ikan capelin memiliki kandungan 1,2 gram omega 3.

Telur ikan Shisamo juga biasa digunakan toping sushi sebagai pengganti dari telur ikan terbang yang harganya jauh lebih mahal. Warnanya juga ada yang hitam dan oranye, serta memiliki rasa yang tidak berbeda jauh dengan ikan telur terbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/298/3173305/hiu-CwQp_large.jpg
Kenapa Ikan Hiu Mengandung Merkuri yang Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/298/3123248/gak_harus_salmon_ini_manfaat_konsumsi_ikan_lokal_untuk_anak-tyRB_large.jpg
Gak Harus Salmon, Ini Manfaat Konsumsi Ikan Lokal untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028437/naufal-jLSd_large.jpg
Makanan Pinggir Jalan Favorit Naufal Hafidz, Anak Teknik Sipil ITB yang Viral Punya IPK 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980326/viral-ibu-dan-anak-keracunan-ikan-buntal-hingga-meninggal-dunia-ini-fakta-ikan-nyonya-puff-jF20WJvvs2.jpg
Viral Ibu dan Anak Keracunan Ikan Buntal hingga Meninggal Dunia, Ini Fakta Ikan Nyonya Puff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959206/7-jenis-ikan-baik-yang-membantu-mencerdaskan-otak-anak-jHXu7J6L8O.JPG
7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911533/6-kuliner-nikmat-berbahan-dasar-ikan-khas-nusantara-bikin-lidah-berdansa-qAjQxgwKmc.jpg
6 Kuliner Nikmat Berbahan Dasar Ikan Khas Nusantara, Bikin Lidah Berdansa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement