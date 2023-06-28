Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Gemasnya Rayyanza Lahap Makan Shisamo, Netizen: Gara-Gara Cipung Ikannya Viral

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:32 WIB
TINGKAH laku Rayyanza Malik Ahmad atau akrab disapa Cipung ini tidak pernah gagal menuai pujian. Sebab bocah belum genap dua tahun itu sudah bisa membaca huruf, angka hingga mengingat warna.

Bahkan putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu ketika makan selalu lahap dan anteng. Sus Rini, kerap membagikan kecerdasan Rayyanza lewat akun Instagram miliknya. Tak jarang Sus Rini juga memperlihatkan momen adik Rafathar Malik Ahmad itu sedang makan.

Cipung Makan Ikan

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @cipungrayyanza27, terlihat Cipung begitu lahap memakan kepala ikan. Momen tersebut tentu sangat menggemaskan, apalagi Cipung juga ngobrol dengan Sus Rini. 

"Suka kepalanya ya, ini ikan apa namanya Rayyanza," tanya Sus Rini.

"Apu (kerapu)" jawab Rayyanza.

"Bukan, itu sus juga gak tahu namanya. Ikan yang banyak telurnya," jawab sus Rini lagi.

Halaman: 1 2
1 2
      
