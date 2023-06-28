5 Tips Simpan Daging Kurban di Kulkas, Biar Awet dan Tidak Mudah Busuk!

SAAT perayaan Idul Adha, Anda mungkin mendapat stok daging kurban yang melimpah. Biasanya jika demikian, daging kurban tidak semua diolah menjadi masakan.

Tentu Anda harus menyimpan daging kurban untuk dijadikan stok. Karenanya, penting untuk mengetahui cara menyimpan daging kurban agar tidak mudah busuk dan awet lebih lama.

Berikut cara menyimpan daging kurban di kulkas yang perlu kamu perhatikan dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (28/6/2023).

1. Jangan cuci daging

Mencuci bahan makanan sebelum dimasukkan kulkas memang salah satu hal yang disarankan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk daging segar.

Pasalnya, daging akan mengeluarkan bau tidak sedap jika dibilas dengan air. Selain itu, air akan menyerap ke dalam serat-serat dan dapat merusak daging sehingga menurunkan kualitasnya.

Untuk membersihkannya, kamu cukup menggunakan tisu dapur. Jangan lupa juga agar tangan dalam kondisi kering atau gunakan sarung tangan saat menyentuh daging.

2. Potong daging beberapa bagian

Memotong daging menjadi beberapa bagian juga merupakan salah satu tips penting sebelum memasukkannya ke dalam wadah penyimpanan.

Kamu bisa potong-potong daging menjadi kotak-kotak atau sesuai porsi yang diinginkan. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses pencairan daging dan mempersingkat waktu memasak.

3. Marinasi daging

Memarinasi atau memberi bumbu sebelum disimpan di dalam freezer bisa jadi opsi terbaik agar daging kurban jadi lebih awet.

Kamu bisa menggunakan bumbu seperti garam, kunyit, gula, dan bawang. Sebab bumbu tersebut mengandung zat antibakteri alami yang mampu membunuh bakteri pada daging.