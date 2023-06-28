Menu Idul Adha 2023: Resep Dendeng Batakok Basah yang Lezat, Dijamin Nambah Nasi Terus!

SAAT perayaan Idul Adha, biasanya akan tersaji menu lezat untuk disantap bersama keluarga. Nah, sudah menyiapkan menu spesial Idul Adha 2023 belum?

Kalau belum, ada menu lezat yang bisa menjadi rekomendasi Anda dalam memasak kali ini. Resep dendeng batakok dari daging sapi bisa jadi pilihan Anda. Nikmat dan sedapnya dendeng batakok dijamin bakal bikin nambah nasi terus!

Berikut resep dendeng batakok basah yang dikutip dari akun Instagram @arirhams, Rabu (28/6/2023).

Bahan-bahan:

250gr daging sapi tanpa lemak

2 batang serai